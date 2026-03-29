El Aeropuerto Internacional de Miami está ofreciendo vacantes para que cualquier ciudadano de Estados Unidos pueda postular. No solo se trata de una oportunidad para potenciar tu imagen profesional, también puedes obtener buenos ingresos económicos, ya que ofrecen salarios de hasta $158,000 . Si estás interesado y quieres dar un giro importante en tu carrera, en esta nota te revelaré los puestos que está ofreciendo, los sueldos, los beneficios y los pasos para que postules correctamente.

Debes tener en cuenta que si estás interesado en postular a alguna vacantes, existen fechas límites de cada convocatoria. Para que participes en el proceso de selección, tienes que acceder al portal oficial del condado de Miami-Dade .

Cuáles son los puestos de trabajo disponibles para el Aeropuerto Internacional de Miami

Construction Manager 3 (Aviation)

Esta vacante está ofreciendo entre $91,106 y $158,277 por año . Para ello, debes contar con título de bachiller en Ingeniería, Arquitectura o Construcción, y 7 años de experiencia en diseño o gestión de proyectos . Tienes oportunidad de postular hasta el 31 de marzo.

Plumber Supervisor (Aviation)

Los interesados deben poseer un diploma de secundaria o GED, Certficiado de Maestro Plomero en Miami-Dade; también es necesario contar con 2 años como licenciado. El salario ofrecido oscila entre $73,634 y $112,169 anuales . Tienes plazo para postular hasta el 30 de marzo.

Technical Services Planner/Scheduler (Aviation)

Debes poseer un título de bachiller y 2 años de experiencia en planificación de trabajo para instalaciones industriales grandes . Es posible que obtengas ingresos entre $56,984 y $101,050 por año . Puedes postular hasta el 30 de marzo.

Es importante que tengas en cuenta los requisitos para cada vacante disponible. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Airport Operations Agent (GAA)

Dirigido para empleados actuales del condado de Miami-Dade con estatus permanente ; además, es necesario un año de servicio en clasificaciones específicas de aviación . El sueldo puede variar entre $42,678 y $74,336 por año . Es posible postular hasta el 30 de marzo.

Airport Architectural Drafter (GAA)

Debes portar un diploma de secundaria y 3 años de experiencia en dibujo técnico ; también es necesario 1 año de uso de AutoCAD . El aeropuerto ofrece un salario que oscila entre $41,518 y $68,354 anuales . En esta vacante tienes la posibilidad de postular hasta el 3 de abril .

Beneficios que ofrece el Aeropuerto Internacional de Miami a sus empleados

Vacaciones pagadas.

Licencias por enfermedad.

Feriados oficiales del condado.

Permiso parental remunerado.

Seguro médico

Opciones de ahorro para jubilación.

Esquema de reintegro del 50% de la matrícula educativa para aquellos que deseen estudiar o capacitarse.

Además de un atractivo sueldo, el aeropuerto también ofrece beneficios a sus trabajadores. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo postular para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Miami

Si estás interesando en alguna de estas vacantes, tienes que crear un perfil en el sistema de empleos del condado de Miami-Dade . Cumplido ello, la plataforma te solicitará que rellenes tus datos personales, tales como nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

De esa manera, podrás buscar las vacantes disponibles, tal como te mencioné anteriormente.

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