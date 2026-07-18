España vs. Argentina será mucho más que la final del Mundial 2026. El esperado encuentro del domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, también estará marcado por las condiciones ambientales, ya que el humo de los incendios forestales de Canadá ha deteriorado la calidad del aire en el noreste de Estados Unidos durante los últimos días. Sin embargo, los meteorólogos prevén una mejora parcial justo antes del inicio del partido.

Durante la semana, una densa nube de humo procedente de los incendios forestales canadienses cubrió el cielo de la región y elevó los niveles de contaminación del aire, lo que llevó a mantener activas alertas por mala calidad del aire, incluso en East Rutherford, donde se disputará la final del Mundial 2026.

Pronóstico para la final del Mundial 2026

De acuerdo con el meteorólogo de AccuWeather, Adam Douty, las condiciones podrían mejorar durante la tarde del domingo gracias al avance de un frente frío sobre la costa este de Estados Unidos.

“Para la final, un frente frío estará azotando la costa este, lo que provocará una disminución de la humedad durante la tarde y la noche”, explicó Douty.

Este es el pronóstico del tiempo para la final del Mundial 2026: España vs. Argentina.| Crédito: AccuWeather

El especialista añadió que las condiciones no serán tan sofocantes como las registradas a comienzos de la semana y que las temperaturas se mantendrán cerca del promedio histórico para finales de julio.

Pronóstico del tiempo para España vs. Argentina

Aspecto Pronóstico Calidad del aire Podría mejorar respecto a días anteriores, aunque se mantienen las preocupaciones por el humo de los incendios forestales de Canadá. Humedad Disminuirá durante la tarde por el ingreso de un frente frío. Temperatura Cercana al promedio histórico para finales de julio. Sede Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey. Hora del partido 3:00 p.m. (hora del este de EE.UU.).

España vs. Argentina disputará la final del Mundial 2026 bajo vigilancia por la calidad del aire. | Crédito: AFP

¿Quiénes deben tener mayor precaución?

Aunque el pronóstico apunta a una mejora gradual, el humo de los incendios forestales sigue representando un riesgo para algunos grupos de personas. Los expertos advierten que los más vulnerables son:

Niños.

Adultos mayores .

. Mujeres embarazadas.

Personas con asma.

Personas con EPOC.

Personas con enfermedades cardíacas.

Para quienes asistirán a la final, los especialistas recomiendan limitar el esfuerzo físico prolongado si la calidad del aire continúa siendo desfavorable, revisar las alertas locales antes de salir y, de ser necesario, utilizar una mascarilla de alta filtración, como una N95.

Si las condiciones evolucionan como prevén los meteorólogos, el España vs. Argentina podría disputarse con una mejor calidad del aire que la registrada en los días previos, aunque las autoridades seguirán vigilando el comportamiento del humo proveniente de los incendios forestales de Canadá.

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