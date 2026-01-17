Si estabas planeando viajar a Estados Unidos para vivir en vivo la Copa Mundial 2026, seguro te habrás preguntado cómo impacta la nueva medida de visas anunciada por el Gobierno de Donald Trump. A partir del 21 de enero, las solicitudes de visa para la residencia permanente quedarán suspendidas para ciudadanos de 75 países. La intención del Departamento de Estado es asegurarse de que quienes quieran inmigrar a EE.UU. sean económicamente autosuficientes y no dependan de la asistencia social, pero esto ha generado dudas sobre qué pasará con los viajes temporales y los eventos internacionales como el Mundial. Entonces, la gran pregunta que surge es: ¿afectará esta suspensión de visas a quienes quieran ir a la Copa Mundial 2026?

Qué tipos de visas de EE.UU. entran en pausa para 75 países

La suspensión impacta principalmente a las visas de inmigrante, que permiten residir y trabajar de forma permanente en EE.UU. Según informó el Departamento de Estado, la medida alcanza a naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina.

Muchos turistas planean viajar a EE.UU. para no perderse la emoción de la Copa Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué países están en la lista a los que EE.UU. congela la tramitación de visas

Entre los países afectados se encuentran:

América Latina y el Caribe : Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. África : Argelia, Camerún, Cabo Verde, Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen.

: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen. Asia y Medio Oriente : Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Birmania, Camboya, Bután, Bangladés.

: Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Birmania, Camboya, Bután, Bangladés. Europa: Albania, Belarús, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia, Armenia, Azerbaiyán.

Las autoridades de EE.UU. han aclarado que la suspensión de visas no afectará a los visitantes del Mundial 2026. | Crédito: Freepik

¿Afectará esto a quienes quieran ir a la Copa Mundial 2026?

En cuanto a los viajes temporales, los turistas y aficionados al fútbol que quieran asistir al Mundial no se verán afectados directamente, siempre que provengan de países fuera de la lista, según informó Deutsche Welle. Esto incluye viajes cortos, visitas familiares o simplemente vacaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, hay excepciones importantes: los fanáticos de Haití e Irán no podrán viajar para apoyar a sus selecciones, ya que estos países están dentro de la prohibición. Senegal y Costa de Marfil, también clasificados para la Copa, enfrentan restricciones parciales significativas que podrían complicar la asistencia de sus seguidores.

