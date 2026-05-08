El Mundial de la FIFA 2026 todavía no empieza, pero ya está moviendo anuncios que parecen sacados de una historia de película. Esta vez, FOX Sports, junto con Indeed, lanzó una convocatoria que ha despertado curiosidad entre fanáticos del fútbol en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York, donde cada gran evento deportivo se vive con intensidad, desde los bares de Queens hasta las reuniones entre vecinos latinos en Brooklyn, el Bronx o Washington Heights. La propuesta no pasa desapercibida: pagar US$50,000 a una persona por ver todos los partidos del torneo, crear contenido y representar la experiencia del Mundial desde uno de los puntos más icónicos de Manhattan.

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Lo más llamativo es que el trabajo no será desde casa ni desde una oficina tradicional. La persona elegida deberá vivir la experiencia desde Times Square, donde permanecerá en un cubo de cristal siguiendo cada encuentro, interactuando con aficionados y compartiendo contenido para redes sociales. En una ciudad donde el deporte se mezcla con la vida diaria y donde el fútbol reúne a comunidades de toda América Latina, el puesto ya genera conversación entre quienes siguen de cerca la Copa del Mundo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO?

La vacante fue presentada oficialmente como “Chief World Cup Watcher”, una especie de observador oficial del Mundial. La persona seleccionada tendrá la misión de seguir los 104 partidos del torneo a través de FOX One, el servicio de streaming que transmitirá la competencia.

Según la descripción publicada por la empresa, el empleo durará del 6 de junio al 26 de julio de 2026. Durante ese periodo, el trabajador deberá generar contenido digital, comentar la experiencia y mantener interacción constante con los aficionados.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO

Función Detalle Ver todos los partidos Seguir los 104 encuentros del Mundial 2026. Crear contenido Publicar videos, reacciones y comentarios en redes sociales. Participar en transmisiones Interactuar con fanáticos y medios durante el torneo. Trabajar en Times Square Permanecer en un espacio acondicionado en pleno centro de Nueva York. Representar a FOX Sports Convertirse en una especie de rostro de la experiencia del Mundial.

La empresa dejó claro que busca a alguien con carisma, facilidad para hablar frente a cámara y experiencia creando contenido digital. No necesariamente tiene que ser periodista profesional, pero sí alguien que sepa conectar con la audiencia.

EL SALARIO Y OTROS BENEFICIOS

Uno de los puntos que más comentarios ha generado es el sueldo. El elegido recibirá US$50,000 por poco más de un mes de trabajo directamente relacionado con el fútbol. Además, la compañía confirmó que incluirá apoyo para la reubicación en Nueva York.

Si se hace un cálculo rápido, el pago equivale aproximadamente a:

Cerca de US$480 por partido.

Más de US$1,000 por día durante el torneo.

Una experiencia exclusiva en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Y hay un detalle que no pasa desapercibido: el ganador verá el Mundial desde una cabina transparente ubicada en una de las zonas más famosas de Estados Unidos, algo que convierte el trabajo en un espectáculo público.

Como sabemos, la final del Mundial de 2026 se realizará en el MetLife Stadium, que para el torneo se llamará New York New Jersey Stadium. por ello, esta vacante en NYC es un puesto clave de posicionamiento (Foto: AP) / Adam Hunger

¿CÓMO APLICAR AL EMPLEO DEL MUNDIAL 2026?

La postulación se realiza a través de Indeed y el proceso incluye varios pasos que conviene revisar con calma.

Requisitos para participar:

Tener o crear un perfil actualizado en Indeed.

Incluir habilidades relacionadas con periodismo, comunicación o creación de contenido.

Configurar el perfil con la opción “Employers can find you”.

Publicar un video corto en redes sociales explicando por qué se merece el puesto.

Usar el hashtag #ChiefWorldCupWatcher en la publicación.

Además, los candidatos deben demostrar disponibilidad para trabajar presencialmente en Nueva York durante todo el torneo, incluyendo horarios irregulares y fines de semana.

FECHAS CLAVE DE LA CONVOCATORIA

Evento Fecha Inicio del trabajo 6 de junio de 2026 Cierre de postulaciones 17 de mayo de 2026 Anuncio del ganador 6 de junio de 2026 Finalización del empleo 26 de julio de 2026

FOX Sports informó que el ganador será revelado durante la transmisión del partido de béisbol entre los Boston Red Sox y los New York Yankees.

UN MUNDIAL HISTÓRICO QUE MUEVE MILLONES

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia. Participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, muchas empresas ya comenzaron campañas especiales relacionadas con el torneo. Y aunque pueda parecer una simple estrategia publicitaria, esta vacante se convirtió rápidamente en una de las ofertas más comentadas entre aficionados al fútbol y creadores de contenido.

Para quienes sueñan con vivir el Mundial desde adentro, pocas oportunidades se ven tan llamativas como esta. Porque sí: hay personas que podrían ganar miles de dólares por hacer algo que millones harán gratis este verano, seguir cada partido con la emoción de una Copa del Mundo que ya empieza a sentirse en Nueva York.

Nueva York es una de las sedes principales para la realización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AFP)

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