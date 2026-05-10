Recientemente, se pudo conocer que las agencias policiales de Florida deberán adoptar una postura de total reserva respecto a las actividades de control migratorio que efectúe el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro del estado. La decisión de no revelar los operativos realizados por los agentes migratorios ha generado una profunda preocupación entre los extranjeros que radican en esta área. Para que sepas más detalles sobre este nuevo dictamen, te invito a leer los siguientes párrafos.

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De acuerdo a una información compartida por N+ Univision , la nueva directiva del ICE ha modificado el método en cómo se maneja la información sobre las redadas migratorias que se ejecutan en el estado de Florida.

En el documento enviado a estas dependencias policiales se detalla que está prohibido la difusión de cualquier dato generado junto con el ICE sin permiso previo de las autoridades federales; es decir, no se puede revelar los registros de arrestos ni otorgar respuesta a la prensa .

Dicha resolución tiene un impacto inmediato en los departamentos oficiales que están inscritos al programa 287(g) -sistema que otorga funciones migratorias a la policía local-, destacando el caso de Florida como una de las regiones donde la colaboración ha crecido exponencialmente.

Según la resolución, las agencias policiales de Florida no puede revelar información sobre los operativos migratorios sin autorización previa de ICE. (Crédito: AFP)

Una medida preocupante para inmigrantes en Florida

Es importante mencionar que Florida se ha caracterizado por ser uno de los estados con normativas que permitían una mayor transparencia de información pública . Bajo el principio ‘Sunshine Laws’, cualquier habitante puede acceder a los registros públicos, a excepción de casos específicos.

Ahora, con la nueva directiva aplicada por ICE, se limitaría el acceso a datos sobre cualquier operación migratoria que se ejecute en el estado. Es más, John Sandweg, exdirector interino de la agencia, aclaró puntualmente que todo público está en su derecho de conocer detalles básicos sobre la aplicación de la ley.

Con esta nueva disposición, cualquier inmigrante puede ser arrestado en Florida y no se revelará cómo fue el proceso de detención. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Por su parte, expertos legales y comunidades hispanas consideran que dicha restricción tendrá un impacto para los inmigrantes que residen en cualquier parte de Florida; fundamentan que éstos serían arrestados por los agentes federales y no existiría una transparencia clara.

También alertan que la falta de datos precisos pueden intensificar la percepción de inseguridad, con un impacto mayor en aquellos extranjeros cuya situación migratoria no está regularizada.

Ante este nuevo panorama, existe la posibilidad de surjan batallas judiciales debido a la contradicción entre el mandato federal y las leyes locales de transparencia, con el fin de resolver qué marco jurídico debe prevalecer.

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