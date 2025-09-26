Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York fue relevado de sus funciones, luego de que circulara un video en el que se le ve empujando a una mujer al suelo frente a un tribunal de inmigración, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La grabación, captada en el edificio 26 Federal Plaza, muestra el momento en que varios agentes intentaban detener a un hombre mientras sus familiares, entre ellos la mujer y su hija, trataban de permanecer cerca. En las imágenes, el oficial parece tomar del cabello a la mujer antes de arrojarla contra el piso.

El DHS informó que el agente de ICE fue relevado de sus funciones mientras avanza la investigación. | Crédito: X @Steffikeith

“La conducta del oficial en este video es inaceptable y está por debajo de lo que representan los hombres y mujeres de ICE”, declaró a Newsweek la subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin.

“Nuestros agentes son evaluados bajo los más altos estándares profesionales y este oficial ha sido retirado de sus funciones mientras realizamos una investigación completa”, agregó.

Activistas y legisladores exigieron mayor supervisión sobre ICE para evitar nuevos abusos contra familias migrantes. | Crédito: X @Steffikeith

El edificio de 26 Federal Plaza se encuentra bajo creciente cuestionamiento desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero. Reportes señalan malas condiciones y arrestos sorpresivos de inmigrantes que acudían a chequeos rutinarios. Incluso, legisladores demócratas de Nueva York han sido detenidos en más de una ocasión mientras protestaban frente al recinto.

A woman from Ecuador whose husband had been detained pleads with a federal agent saying her husband will likely die if sent back. The agent then violently throws her to the ground in 26 Federal Plaza #ICE @bradlander pic.twitter.com/vmjrdXeNh2 — Stephanie Keith (@Steffikeith) September 25, 2025

El hecho provocó una ola de críticas de activistas y legisladores demócratas, quienes consideraron inaceptable el accionar de ICE.

El contralor de Nueva York, Brad Lander, escribió en X: “Agradezco que se tomen medidas para atender la violencia ocurrida en 26 Federal Plaza. Cuando damos testimonio, hay límites a la crueldad que la gente tolerará. Ni siquiera el ICE de Trump puede escapar de eso indefinidamente.”

El congresista demócrata Dan Goldman añadió en la misma red: “Me alegra que la secretaria Noem haya atendido el llamado que hice ayer para tomar acciones disciplinarias contra este agente tras la agresión contra Mónica y sus hijos. Deben tomarse medidas para que algo así no vuelva a ocurrir en Nueva York ni en ningún otro lugar del país.”

