Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York fue relevado de sus funciones, luego de que circulara un video en el que se le ve empujando a una mujer al suelo frente a un tribunal de inmigración, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La grabación, captada en el edificio 26 Federal Plaza, muestra el momento en que varios agentes intentaban detener a un hombre mientras sus familiares, entre ellos la mujer y su hija, trataban de permanecer cerca. En las imágenes, el oficial parece tomar del cabello a la mujer antes de arrojarla contra el piso.
“La conducta del oficial en este video es inaceptable y está por debajo de lo que representan los hombres y mujeres de ICE”, declaró a Newsweek la subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin.
“Nuestros agentes son evaluados bajo los más altos estándares profesionales y este oficial ha sido retirado de sus funciones mientras realizamos una investigación completa”, agregó.
El edificio de 26 Federal Plaza se encuentra bajo creciente cuestionamiento desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero. Reportes señalan malas condiciones y arrestos sorpresivos de inmigrantes que acudían a chequeos rutinarios. Incluso, legisladores demócratas de Nueva York han sido detenidos en más de una ocasión mientras protestaban frente al recinto.
El hecho provocó una ola de críticas de activistas y legisladores demócratas, quienes consideraron inaceptable el accionar de ICE.
El contralor de Nueva York, Brad Lander, escribió en X: “Agradezco que se tomen medidas para atender la violencia ocurrida en 26 Federal Plaza. Cuando damos testimonio, hay límites a la crueldad que la gente tolerará. Ni siquiera el ICE de Trump puede escapar de eso indefinidamente.”
El congresista demócrata Dan Goldman añadió en la misma red: “Me alegra que la secretaria Noem haya atendido el llamado que hice ayer para tomar acciones disciplinarias contra este agente tras la agresión contra Mónica y sus hijos. Deben tomarse medidas para que algo así no vuelva a ocurrir en Nueva York ni en ningún otro lugar del país.”
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!