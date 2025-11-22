En los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han detectado la fuerza excesiva que usan sus agentes, a tal punto de ocasionar daños a las propiedades o en los vehículos con el propósito de arrestar a inmigrantes considerados “indocumentados”. ¿Esto se considera ‘legal’? Una abogada experta en la materia ha brindado la respuesta y qué defensa pueden tomar aquellos afectados.

Estas acciones realizadas por los uniformados solo ha provocado temor entre los residentes de distintas comunidades, ya que éstos suelen entrar a un hogar o rompen los vidrios de los vehículos sin contar con alguna orden judicial.

En una conversación con Noticias Telemundo, la letrada Kathia Quirós puntualizó que los agentes federales de ICE no tienen la potestad suficiente para irrumpir en los hogares o sacar a los inmigrantes de sus vehículos; al contrario, resaltó que se trata de una “violación a la ley”.

Muchos inmigrantes detenidos han denunciado el uso excesivo de fuerza por parte de los agentes de ICE. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

“No deberían. La ley dice que, cuando ellos están buscando a alguien, tienen que tener una orden de arresto. Cuando quieren entrar a una propiedad, tienen que tener una orden de cateo. Eso no está sucediendo en estos momentos”, dijo.

Según la abogada de inmigración, aquellos extranjeros que son intervenidos por estos agentes solo pueden revelar su identidad. Asimismo, tienen el derecho de permanecer en silencio, negarse a firmar algún documento y solicitar hacer una llamada telefónica.

Qué deberían hacer los inmigrantes afectados por agentes de ICE

Desde la perspectiva de la letrada Quirós, los inmigrantes víctimas de irrupciones en sus hogares o daños a sus vehículos causados por al accionar de los efectivos de inmigración pueden presentar una demanda en contra del Gobierno estadounidense, ya que están respaldados por dos leyes.

Es más, aconsejó a aquellos extranjeros que aún no han vivido esta experiencia que porten algún documento de identidad a cualquier sitio que visiten. “Todos tenemos que tener un documento de identificación de donde sea, pero identifíquese”, añadió.

Según la letrada, aconseja a los inmigrantes solo brindar su identidad. Tienen derecho a permanecer en silencio y no firmar algún documento. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué hacer si soy detenido por agentes de ICE

En sus declaraciones al medio Univision, el abogado Michael Urbina enfatizó que el inmigrante deberá grabar el incidente y, de ser posible, enviar el video a sus distintos contactos para que sea considerado como una prueba. En caso se encuentre bajo custodia federal, es necesario seguir estos pasos:

Identificar el lugar de detención de ICE.

Solicitar una audiencia de fianza.

Reunir documentos de respaldo.

Denunciar en caso haya existido uso excesivo de fuerza.