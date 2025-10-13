La visita de una familia a la base militar de Camp Pendleton, en California, terminó de forma inesperada luego de que agentes federales detuvieran a los padres de un infante de Marina estadounidense. Esteban Ríos y Luisa Rodríguez, residentes de Oceanside, habían llegado al lugar para visitar a su hija embarazada, casada con otro miembro del cuerpo de marines, cuando fueron interceptados por agentes de inmigración.

Según informó NBC 7 San Diego, los padres fueron arrestados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que derivó posteriormente en la deportación de Esteban Ríos.

El hecho causó indignación en la comunidad y generó preocupación por las políticas migratorias que afectan incluso a las familias de quienes sirven en las fuerzas armadas del país norteamericano.

Steve Ríos, hijo de la pareja y actual miembro del cuerpo de marines, contó que su decisión de unirse al ejército nació del deseo de honrar a sus padres.

Esteban Ríos fue deportado a México, mientras su esposa, Luisa Rodríguez, continúa bajo custodia del ICE. (Foto: NBC 7)

“Solo quería que se sintieran orgullosos”, dijo. “He visto todas las dificultades por las que han pasado. Lo mínimo que podía hacer era servir a este país y dedicarle un poco de mi tiempo.”

La familia explicó que ni Esteban Ríos ni Luisa Rodríguez tienen antecedentes criminales y que ambos cuentan con solicitudes de residencia permanente en trámite, patrocinadas por su hijo Steve, además de permisos de trabajo vigentes.

“Fue aterrador”, confesó Steve. “Lo fue porque toda mi vida lo he tenido presente, en el fondo de mi cabeza.”

Su hermana Ashley relató que se enteró del arresto mientras esperaba a sus padres en la base militar.

Steve Ríos, hijo de la pareja y actual miembro del cuerpo de marines, expresó su conmoción por el hecho. (Foto: NBC 7)

“Mi hermano me escribió diciendo que los habían detenido. Y en cuanto lo escuché, comencé a llorar”, contó. “Mi esposo me preguntó qué pasaba, y le dije que mis padres se los estaban llevando.”

Ambos fueron liberados temporalmente con grilletes electrónicos, pero al presentarse a su cita con ICE días después, fueron nuevamente detenidos. Según el medio citado, Esteban llevaba puesta una gorra blanca con la frase “Orgulloso padre de un marine estadounidense”.

Steve logró hablar brevemente con su padre el viernes por la mañana. “Me dijo que estaban retenidos en el sótano del edificio federal antes de ser trasladados al centro de detención de Otay Mesa”, señaló.

Horas más tarde, Esteban fue deportado a México. Por su parte, Luisa Rodríguez permanece bajo custodia de ICE a la espera de una audiencia de deportación.

El caso reavivó el debate sobre las políticas migratorias que afectan a las familias de militares en servicio. (Foto: Mathieu Lewis-Rolland / AFP)

Cabe agregar que un portavoz de ICE declaró al medio: “Como parte de sus operaciones rutinarias, ICE arresta a extranjeros que cometen delitos y a otros individuos que han violado las leyes de inmigración de nuestro país.”

El portavoz añadió que “todas las personas que estén en violación de las leyes migratorias pueden ser arrestadas, detenidas y, si se determina su expulsión, removidas de Estados Unidos, sin importar su nacionalidad.”

Ashley, visiblemente afectada por lo ocurrido, expresó entre lágrimas: “Es difícil porque solo quieres escuchar la voz de tus padres y saber que todo estará bien. Me pone nerviosa pensar en el parto… siempre quise a mi mamá conmigo en ese momento.”

¿Qué hacer si me detiene ICE?

Todas las personas que viven en Estados Unidos tienen derechos, sin importar su estatus migratorio. Conocerlos puede marcar la diferencia en momentos de emergencia o ante la presencia de agentes de inmigración.

Según el portal Inmigrant Justice, es clave preparar un plan de seguridad familiar, con contactos de emergencia actualizados, números memorizados y autorización por escrito para que alguien de confianza pueda tomar decisiones legales o médicas por los hijos si fuera necesario.

En caso de ser detenido por agentes de inmigración o la policía, es importante mantener la calma y ejercer los derechos constitucionales. Toda persona tiene derecho a permanecer en silencio y a no declarar sobre su estatus migratorio. No se debe correr, discutir ni resistirse y siempre se deben mantener las manos visibles. Tampoco se debe mentir ni entregar documentos falsos, ya que esto puede empeorar la situación legal.

Si la detención ocurre en una parada de tráfico, conviene preguntar si el oficial pertenece al departamento de policía o a inmigración (ICE o CBP). Los ciudadanos y residentes deben mostrar sus documentos, mientras que las personas indocumentadas pueden optar por no hablar de su estatus. Si un agente llega al hogar, no se debe abrir la puerta a menos que presente una orden firmada por un juez.

Ante la presencia de oficiales de inmigración en espacios públicos, lo recomendable es buscar un lugar seguro y, si se es ciudadano, registrar los hechos sin interferir en la operación.

