Desde septiembre, agentes federales de inmigración dispararon contra al menos 12 personas mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificaba sus operativos de deportación en todo Estados Unidos. El caso más reciente ocurrió el 24 de enero, cuando un agente mató a Alex Pretti, de 37 años, semanas después del fallecimiento de Renee Good, también de 37. Ambos eran ciudadanos estadounidenses y vivían en Minneapolis.

Una característica que se repite en muchos de estos casos es que los disparos ocurrieron contra personas que estaban dentro de vehículos. Expertos en seguridad pública advirtieron durante décadas sobre los riesgos de esta práctica y trataron de limitarla, ya que puede provocar muertes innecesarias y agravar situaciones que podrían resolverse sin violencia.

Para varios especialistas, el problema no son hechos aislados. Jim Bueermann, exjefe de policía de Redlands, California, dijo en conversación con NBC News: “Estos tiroteos no son casos aislados. Claramente se está desarrollando un patrón y una forma de actuar en la aplicación de las leyes migratorias, y para mí eso es lo más alarmante que estamos viendo.”

A su juicio, la creciente presencia de personal del DHS en comunidades estadounidenses está generando más tensiones y enfrentamientos.

Varios expertos sostienen que no se trata de casos aislados, sino de un patrón preocupante, especialmente por el uso de armas contra personas dentro de vehículos. (FOTO: EFE / EPA / CRAIG LASSIG). / CRAIG LASSIG

El DHS, por su parte, defiende a sus agentes y sostiene que actuaron porque creían que sus vidas estaban en peligro.

Por su parte, la subsecretaria Tricia McLaughlin declaró: “El patrón NO es el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El patrón es que los vehículos están siendo utilizados como armas por agitadores violentos para atacar a nuestras fuerzas del orden. Criminales peligrosos —ya sean inmigrantes indocumentados o ciudadanos estadounidenses— están agrediendo a la policía y convirtiendo sus autos en armas.”

Entre las personas que recibieron disparos hay ciudadanos estadounidenses, inmigrantes sin estatus legal permanente y sospechosos de delitos. Cuatro de ellas murieron. No está claro cuántos de los casos fueron investigados a fondo ni si los agentes enfrentaron sanciones.

En al menos siete episodios, los agentes justificaron el uso de sus armas porque consideraron que el vehículo representaba una amenaza.

Chris Burbank, exjefe de policía de Salt Lake City, expresó su preocupación por la repetición de este tipo de incidentes. Según explicó, desde los años noventa muchas agencias policiales adoptaron normas para evitar disparar contra autos en movimiento, debido a casos en los que personas murieron sin necesidad.

Ciudadanos de Minnesota continúan exigiendo la salida de ICE del estado. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Sobre la situación actual, afirmó: “No parece haber mucho entrenamiento ni mucha rendición de cuentas, y se percibe una lógica de ‘hagan su trabajo a cualquier costo’. Eso pone a cualquier agente en una situación muy difícil, porque le quita la posibilidad de desescalar.”

Las autoridades del DHS rechazan estas críticas y aseguran que sus agentes están capacitados.

McLaughlin sostuvo: “Los agentes están altamente entrenados en tácticas de desescalamiento y reciben capacitación continua sobre el uso de la fuerza.”

También afirmó que se les instruye para utilizar la menor fuerza posible y que cada incidente es reportado y revisado; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer resultados concretos de esas investigaciones internas.

Lista completa de personas que recibieron disparos de agentes de inmigración

Desde septiembre de 2025, se registró un aumento en los tiroteos por parte de agentes federales de inmigración, alcanzando al menos a una docena de víctimas.

A pesar de los esfuerzos por regular estas maniobras violentas, el incremento de las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó los enfrentamientos violentos durante operativos de control migratorio.

A continuación, una lista completa elaborada por NBC News con los nombres de las personas que fueron víctimas de disparos por parte de agentes de ICE y CBP, detallando la fecha, el lugar y el oficial involucrado en cada incidente.

Silverio Villegas González (Fallecido)

Fecha: 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 Lugar: Franklin Park, Illinois

Franklin Park, Illinois Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Marimar Martinez (Herida)

Fecha: 4 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 Lugar: Chicago, Illinois

Chicago, Illinois Agente que disparó: Agente de CBP, Charles Exum

Carlitos Ricardo Parias (Herido)

Fecha: 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 Lugar: Los Ángeles, California

Los Ángeles, California Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Jose Garcia-Sorto (Herido)

Fecha: 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 Lugar: Phoenix, Arizona

Phoenix, Arizona Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Carlos Jimenez (Herido)

Fecha: 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 Lugar: Ontario, California

Ontario, California Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Isaias Sanchez Barboza (Fallecido)

Fecha: 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 Lugar: Starr County, Texas

Starr County, Texas Agente que disparó: Agente de CBP no identificado

Tiago Alexandre Sousa-Martins (Herido)

Fecha: 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 Lugar: Glen Burnie, Maryland

Glen Burnie, Maryland Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Renee Good (Fallecida)

Fecha: 7 de enero de 2026

7 de enero de 2026 Lugar: Minneapolis, Minnesota

Minneapolis, Minnesota Agente que disparó: Oficial de ICE, Jonathan Ross

Luis David Nino Moncada (Herido)

Fecha: 8 de enero de 2026

8 de enero de 2026 Lugar: Portland, Oregon

Portland, Oregon Agente que disparó: Agente de CBP no identificado

Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras (Herida)

Fecha: 8 de enero de 2026

8 de enero de 2026 Lugar: Portland, Oregon

Portland, Oregon Agente que disparó: Agente de CBP no identificado

Julio Cesar Sosa-Celis (Herido)

Fecha: 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 Lugar: Minneapolis, Minnesota

Minneapolis, Minnesota Agente que disparó: Oficial de ICE no identificado

Alex Pretti (Fallecido)

Fecha: 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 Lugar: Minneapolis, Minnesota

Minneapolis, Minnesota Agente que disparó: Al menos un agente de CBP no identificado

