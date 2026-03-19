Durante el cierre parcial del gobierno, miles de agentes de la TSA en Estados Unidos continúan trabajando sin recibir su salario, garantizando la seguridad de pasajeros y aeropuertos. Muchos ciudadanos sienten el impulso de ayudarlos directamente, pero lo que muchos no saben es que existen reglas federales muy estrictas que limitan cómo pueden aceptar asistencia. Dar un obsequio directamente en el control de seguridad, aunque venga de buena intención, podría poner a los agentes en un aprieto legal. Por eso, es crucial conocer dónde está la línea y optar por canales organizados de donaciones, como colectas de alimentos o tarjetas de regalo aprobadas, para que la ayuda llegue de manera segura y efectiva.

No se pueden dar regalos directamente en el control

Las normas éticas federales prohíben a los agentes de la TSA aceptar regalos del público mientras están en servicio. Esto significa que no se puede entregar efectivo, tarjetas de regalo, café ni snacks directamente en la cinta de equipaje. Si lo intentas, el agente está obligado a rechazarlo. Por eso, la única manera segura de apoyar es a través de canales oficiales o campañas organizadas.

Conocer las reglas éticas es clave para ayudar a la TSA en EE.UU. sin problemas. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES VIA AFP

Donaciones con límite

Incluso cuando se donan obsequios a través de campañas oficiales, hay restricciones. Por ejemplo, muchas colectas de tarjetas de regalo, como la del Aeropuerto Internacional de Denver, solicitan montos de $10 o $20. Esto cumple con la regla federal del “pequeño regalo”, que permite a los empleados recibir hasta $20 por ocasión de un mismo donante, con un límite anual de $50 por persona.

❗DONATIONS NEEDED❗ Support the dedicated TSA employees working without pay by donating $10 and $20 grocery store and gas gift cards. Visa gift cards cannot be accepted.



Drop off locations can be found at Final Approach cell phone lot and in the Jeppesen Terminal. pic.twitter.com/DZPs5gMuoV — Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 11, 2026

Al donar a una colecta oficial, puedes entregar varias tarjetas de hasta $20 cada una, y los agentes pueden recibir más del límite diario y anual, ya que cada tarjeta se considera proveniente de un donante distinto.

Usa campañas de donación oficiales

La manera más segura de ayudar es a través de campañas oficiales organizadas por aeropuertos, sindicatos o grupos comunitarios. No se trata de recolectar regalos individualmente; la colecta debe estar aprobada por una entidad reconocida. Por ejemplo, en Dallas, el sindicato de controladores aéreos organizó una campaña de donaciones para apoyar a los trabajadores de la TSA.

Opta por tarjetas de regalo específicas de tiendas

No todas las tarjetas de regalo son aceptables. Las reglas prohíben los obsequios equivalentes a efectivo, incluso si cumplen con el límite de $20. Por eso, lo más seguro es elegir tarjetas de tiendas específicas, como:

HEB

Target

Walmart

Shell

Chevron

Si la tarjeta se puede gastar en cualquier lugar, probablemente se considere equivalente a efectivo y no sea válida.

Alimentos y artículos de primera necesidad

Otra forma de ayudar sin complicaciones es a través de donaciones en especie, como:

Alimentos no perecederos

Artículos de higiene y cuidado personal

Pañales y productos básicos para familias

Estas donaciones no tienen límite de cantidad y son muy bien recibidas. Siempre revisa la lista de artículos que tu aeropuerto o grupo asociado indica que puede aceptar.

Diversas organizaciones en EE.UU. apoyan a la TSA mediante campañas de donación. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES VIA AFP

Cómo apoyar a los agentes de TSA sin cruzar la línea

El deseo de ayudar a los agentes de la TSA es comprensible y valioso. Están cumpliendo con su trabajo en circunstancias difíciles, y tu apoyo puede marcar la diferencia. La clave está en seguir los canales organizados, respetar los límites de obsequios y evitar la entrega directa en el control. Así, tu ayuda llega de manera segura, protege a los trabajadores y tiene un impacto real.

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