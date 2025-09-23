Fue recibida con los brazos abiertos por su abuela en el aeropuerto de San Pedro Sula dando inicio así a una nueva vida tras su autodeportación de EE.UU.. Los casos de detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) continúan acaparando titulares y hoy te traigo la historia de Allison Bustillo Chinchilla, una joven que fue capturada en febrero de este año en su propia casa y que, tras más de seis meses en el centro de detención Stewart, pidió regresar a Honduras. Aquí los detalles de cómo afrontó este proceso y qué siente al haber dejado todo atrás, en especial, lo que estaba logrando para convertirse en doctora en el país liderado por Donald Trump y al que llegó hace 12 años cuando tenía solo 8 y era una niña.

Y es que desde que asumió el poder, el presidente inició el mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país y una de las afectadas fue esta joven privada de su libertad en una redada ejecutada en Charlotte, Carolina del Norte, por no tener status migratorio legal.

En una entrevista realizada por Univision Noticias en agosto,su madre Keily Chinchilla narró que la estudiante de enfermería fue detenida cuando agentes de ICE allanaron la casa de su familia con el objetivo de capturar a otra persona, pero se la llevaron sin tener orden de arresto y frente a sus hermanos pequeños, uno de ellos con autismo severo. Ella aseguró que no poseen historial criminal.

Allison Bustillo, una enfermera hondureña de 20 años, fue detenida por ICE en una redada en Carolina del Norte. (Foto: GoFundMe)

Estuvo más de 6 meses bajo arresto

Desde la fecha en que fue detenida, Allison pasó más de seis meses arrestada en las instalaciones de ICE en Georgia. Esto generó un profundo impacto en su condición física y mental, incluso llegó a decirle a su mamá que “no voy a salir viva de este lugar” porque perdió cerca de ocho kilos. Es por esto que tras no conseguir una respuesta positiva para su libertad, durante una audiencia migratoria optó por firmar su salida de manera voluntaria en un vuelo comercial, sin registro de deportación por 10 años.

Es así que arribó a San Pedro Sula donde fue recibida por su familia tras vivir 12 años en Estados Unidos y vio a su madre en Carolina del Norte desde una videollamada. Aunque confesó que tuvo miedo de estar en el avión, el recibimiento fue más que especial.

“Me siento contenta, pero a la vez muy triste porque dejé una gran parte de mí en Estados Unidos que es mi familia, mi mamá, mis amigos (…) mi mamá me sacó del país (Honduras) con mi hermano y nos llevó para un futuro mejor y yo le agradezco mucho a EE.UU. por haberme dado la oportunidad que ahora soy asistente de enfermera gracias a los estudios que tuve ahí”, contó al medio.

Allison Bustillo es asistente de enfermera gracias a los estudios que logró en Estados Unidos. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Sobre el tiempo que estuvo detenida, confesó que “sentía que ya no podía más, la comida súper mal, cómo nos trataban en el centro, habían ciertas personas que nos trataban súper mal”, narró.

Ahora Allison Bustillo Chinchilla tratará de cumplir sus sueños en Honduras y, por videollamada, le dijo a uno de sus hermanitos: “Te extraño, estaré de vuelta en casa pronto”.

