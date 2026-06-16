Convertirse en maestro en Florida podría ser más sencillo para ciertos profesionales y educadores gracias a una nueva legislación que ya recibió la aprobación del gobernador Ron DeSantis. La ley HB 561 busca responder a la urgencia que viven muchos distritos escolares —desde Miami-Dade hasta Hillsborough y Duval— que aún reportan vacantes en matemáticas, ciencias y educación especial. Para familias hispanas que dependen de escuelas bilingües o programas de inmersión, y para maestros que por años trabajaron con comunidades latinas (muchos de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes), la norma abre vías prácticas para regresar al aula sin perder la experiencia acumulada.

Además, pretende acelerar la formación de nuevos docentes mediante certificados temporales y mayor flexibilidad en programas de preparación docente, lo que podría traducirse en más maestros en las aulas al inicio del próximo ciclo escolar. En barrios como Little Havana, Hialeah o Westchester —donde la relación entre escuela y comunidad es clave— este cambio tiene un efecto directo: menos aulas sin maestro y más gente con experiencia disponible para apoyar a estudiantes que hablan español en casa.

La HB 561, aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador, modifica disposiciones sobre preparación, certificación y reinstalación de credenciales docentes. La ley entra en vigor el 1 de julio de 2026 y busca ampliar las vías para que más personas obtengan o recuperen certificaciones que les permitan enseñar en escuelas públicas del estado.

EL CAMBIO QUE PERMITIRÁ INCORPORAR A MÁS DOCENTES

Uno de los puntos más relevantes es que el Departamento de Educación de Florida podrá emitir certificados temporales a personas cuyo certificado profesional haya expirado. Hasta ahora, volver al aula implicaba a menudo procesos largos y costosos; con la HB 561, esas personas podrán trabajar de forma temporal mientras completan los requisitos para reinstalar su licencia.

¿QUIÉNES PODRÁN BENEFICIARSE?

Docentes con certificado profesional vencido: obtener un certificado temporal para regresar al sistema educativo.

Aspirantes a maestros en programas de preparación docente: comenzar cursos introductorios antes de completar todos los requisitos de elegibilidad.

Educadores que buscan reinstalar una certificación expirada: recuperar también sus especializaciones y avales previos.

Grupo beneficiado Qué permite la ley Docentes con certificado profesional vencido Obtener un certificado temporal para regresar al sistema educativo. Aspirantes a maestros en programas de preparación docente Comenzar ciertos cursos antes de completar todos los requisitos de elegibilidad. Educadores que buscan reinstalar una certificación expirada Recuperar especializaciones y avales previos.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA QUIENES SE PREPARAN COMO MAESTROS

La HB 561 modifica el funcionamiento de los Educator Preparation Institutes (EPI), que son programas pensados para profesionales con título universitario que quieren convertirse en docentes. Antes, los participantes debían obtener una declaración de elegibilidad para certificación antes de avanzar plenamente; ahora, los institutos podrán permitir que aspirantes cursen módulos introductorios mientras tramitan esa elegibilidad. En la práctica, esto reduce esperas y evita que futuros maestros detengan su preparación por trámites administrativos.

La nueva ley ayudará a disminuir el déficit de maestros en Florida (Foto: Freepik)

NUEVAS REGLAS PARA RECUPERAR UNA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

La ley actualiza el proceso de reinstalación de certificados vencidos. Entre los requisitos:

Presentar una solicitud de reinstalación.

Cumplir nuevamente los requisitos básicos de certificación.

Completar créditos universitarios o puntos de capacitación profesional dentro de los cinco años previos.

Aprobar los exámenes de área correspondientes a la materia del certificado.

Además, cuando se reinstale un certificado, la ley exige que se restauren las coberturas de materias y los avales que el educador tenía antes de la expiración.

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN FLORIDA

La HB 561 ordena mayor coordinación entre el Florida Center for Teaching Excellence y el David C. Anchin Center for the Advancement of Innovative Teaching and Learning. Entre las obligaciones:

Desarrollar programas de formación profesional y experiencias clínicas para futuros maestros.

Implementar sistemas de mentoría y estudios sobre prácticas pedagógicas de alto impacto.

Ofrecer gratuitamente el sistema de aprendizaje profesional a educadores que necesiten renovar o reinstalar sus credenciales.

Reportar directamente los puntos de capacitación obtenidos por esos profesionales.

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA HB 561

Cambio Impacto Certificados temporales para docentes con licencias vencidas Facilita el regreso de maestros experimentados. Cursos antes de obtener elegibilidad completa Agiliza la formación de nuevos docentes. Reinstalación de especializaciones y avales Conserva credenciales previamente obtenidas. Nuevos requisitos para recuperar certificados Refuerza estándares de calidad profesional. Capacitación gratuita para renovación de licencias Reduce barreras económicas para los educadores.

¿POR QUÉ ESTA LEY ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN FLORIDA?

Reduce vacantes en aulas con alta población latina. Distritos como Miami-Dade y Broward tienen alta demanda de maestros bilingües; facilitar el regreso de docentes con experiencia puede mejorar la continuidad educativa en programas bilingües y de ESL.

Ayuda a docentes inmigrantes o descendientes de inmigrantes que dejaron la profesión por motivos personales o económicos a reincorporarse sin perder el aval que ya tenían.

Disminuye la carga económica: ofrecer capacitación gratuita y certificados temporales baja la barrera de costo y tiempo para quienes compiten entre empleo y familia.

Tiene impacto local: escuelas en barrios con fuerte identidad hispana (p. ej., Little Havana, Hialeah, partes de Tampa y Orlando) suelen depender de educadores que entienden la cultura y el idioma; la ley facilita mantener esa conexión.

Ron DeSantis aprobó el proyecto empezará a regir desde el 1 de julio (Foto: AFP)

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