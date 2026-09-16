Los clientes de Costco ahora tienen una nueva alternativa para recibir sus compras en casa. La cadena amplió su colaboración con Uber Eats para ofrecer el servicio de entrega en todos los estados de Estados Unidos donde cuenta con establecimientos, según anunció Uber el 16 de septiembre.

Con esta expansión, los miembros de Costco pueden realizar pedidos a través de Uber Eats en 47 estados, mientras que la plataforma ya incorpora cerca de 600 establecimientos de la cadena. Hasta ahora, la colaboración estaba disponible únicamente en 17 estados, por lo que el nuevo alcance permitirá que millones de personas tengan acceso al servicio.

Según la revista People, la oferta incluye una amplia variedad de productos que los clientes suelen buscar en Costco, desde alimentos frescos y productos de despensa hasta artículos para el hogar y productos exclusivos de la cadena. De esta manera, los usuarios podrán hacer sus compras habituales sin necesidad de acudir físicamente a una de sus tiendas.

¿Cómo pedir productos de Costco por Uber Eats?

Para utilizar el servicio, los clientes deben seleccionar una tienda Costco disponible dentro de la aplicación de Uber Eats y asociar su cuenta de membresía de Costco al momento de pagar. Después podrán escoger entre recibir el pedido bajo demanda o programar la entrega para otro momento.

La expansión también viene acompañada de promociones para determinados usuarios. Los miembros elegibles de Costco podrán obtener 50% de descuento durante el primer año de una membresía Uber One y un descuento de 20% durante los años siguientes, de acuerdo con el anuncio.

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Además, los miembros de Uber One podrán evitar las tarifas de Uber en pedidos elegibles de determinados establecimientos de supermercados y tiendas minoristas cuando el total de la compra supere los US$60.

Costco también ofrecerá, durante un tiempo limitado y en establecimientos participantes y su sitio web, tarjetas de regalo de Uber y Uber Eats por un valor de US$100 a un precio de US$79.99.

La alianza, que comenzó en 2024, también se extiende a otros países como Canadá, México, Japón, Taiwán, Francia y España. (Foto: AFP)

Descuentos para nuevos clientes

Las personas que todavía no son miembros de Costco también podrán registrarse para obtener una membresía directamente desde la aplicación Uber Eats durante un periodo limitado. Según el anuncio, quienes se incorporen de esta manera recibirán 30% de descuento en su primer pedido elegible de Costco.

La revista también señala que los clientes podrán conseguir 20% de descuento en sus primeros tres pedidos de Costco de US$60 o más realizados mediante Uber Eats, con un límite de US$25 de descuento por cada compra.

“Esta expansión brinda a los miembros de Costco otra forma conveniente de comprar en su Costco local”, señaló el comunicado de la empresa. Un portavoz de Uber añadió: “Estamos encantados de ampliar nuestra alianza con Costco a nivel nacional, brindando a los miembros de Costco más formas de comprar y acercando la amplia selección y el valor histórico de la marca a más consumidores”.

Una alianza que comenzó en 2024

La colaboración entre ambas compañías comenzó en 2024 y ahora amplía considerablemente su alcance en Estados Unidos. El portavoz de Uber señaló que esta expansión demuestra “la escala y la oportunidad que Uber puede aportar a los minoristas que buscan satisfacer más necesidades de compra cotidianas de los consumidores”.

La alianza internacional entre Uber y Costco también contempla operaciones en Canadá, México, Japón, Taiwán, Francia y España.

Por otro lado, Uber Eats continúa ampliando sus colaboraciones comerciales: durante el verano se asoció con el chef Gordon Ramsay de cara al Mundial de 2026.

Ramsay explicó a People que la eficiencia de la plataforma resulta “inteligente” cuando tienes poco tiempo.

“Me encanta la eficiencia de Uber Eats porque puedes elegir todos tus mejores platos de los restaurantes locales. Ya sea que estemos en Los Ángeles o en Londres, hay algo para todos”, declaró el chef.