¿Ahora se podrá negar o quitar el asilo a inmigrantes con enfermedades en Estados Unidos y quién decidirá eso? Esa es la duda que hoy inquieta a muchos migrantes, justo cuando este 31 de diciembre entra en vigor una nueva regla que cambia el panorama del asilo. La medida permitirá al gobierno negar o retirar el asilo a personas que considere un riesgo por emergencias de salud pública. En la práctica, algunos solicitantes podrían enfrentar detención o deportación si presentan síntomas de una enfermedad declarada como emergencia sanitaria. La falta de claridad sobre qué enfermedades aplicarían ha generado miedo e incertidumbre. Una abogada de inmigración ayuda a entender qué significa realmente esta medida.

De acuerdo con la nueva regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá vetar un caso de asilo y someter al migrante a un proceso de deportación si presenta síntomas de alguna enfermedad que haya sido declarada como emergencia sanitaria. Es decir, no se trata únicamente de un diagnóstico confirmado, sino incluso de síntomas que las autoridades consideren un riesgo.

La medida en EE.UU. genera preocupación entre migrantes, ya que no aclara qué enfermedades podrían afectar sus casos. | Crédito: Freepik

Uno de los puntos que más confusión genera es cuáles serían exactamente esas enfermedades y quién tomaría la decisión final. Sobre esto, Kathia Quirós, abogada de inmigración de Noticias Telemundo advierte que la medida podría aplicarse de forma muy amplia.

“Esta es una nueva excusa del gobierno para poder detener las aplicaciones de nuevos inmigrantes que quieran pedir asilo. Afecta a cualquier persona, de cualquier país, siempre y cuando esta persona sea de un país que el gobierno decida en el futuro que es un país que tiene alguna epidemia o alguna pandemia que le puede causar algún tipo de contagio a algún estadounidense en los Estados Unidos”, explicó la experta.

Abogados advierten que en EE.UU. la decisión quedará en manos del gobierno y podría derivar en detenciones o deportaciones. | Crédito: John Moore/Getty Images

Esto significa que no solo se evaluaría la condición médica individual del migrante, sino también la situación sanitaria del país de origen, algo que quedaría a discreción del gobierno estadounidense en el futuro.

Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre, la administración ya había detenido todas las solicitudes de asilo para realizar una revisión más profunda. Esta nueva regla se suma a ese contexto y refuerza la preocupación entre quienes buscan protección en EE.UU. y ahora temen que criterios sanitarios poco claros puedan cerrarles definitivamente la puerta al asilo.

