La temporada de Navidad es un razón suficiente para que se incremente el envío de remesas de Estados Unidos a México; sin embargo, existen factores que ocasionarían que las familias no reciban el monto enviado. En caso estés planeando realizar esta acción en una de estas fechas de diciembre, te comparto una forma segura y rentable de enviar tus dólares.

Si bien el tipo de cambio es un factor que muchas personas se fijan al enviar remesas, expertos en este rubro consideran que también existen otros aspectos a tener en cuenta, tales como las comisiones ocultas o los costos de traslado.

Además, es sumamente crucial realizar estos envíos de manera formal. Ante la alta demanda, existen ciertos individuos que recurren a lo más fácil: la informalidad. Si bien parece que este método ahorraría unos dólares, se trataría de un alto riesgo, ya que dicho dinero se esfumaría y no existiría opción al reclamo.

Mi propósito es orientarte para que los dólares que envíes a tus familiares en México lleguen sin descuentos considerables y evites ser víctima de una estafa. A continuación, te compartiré una serie de consejos, basándome en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México.

Es importante tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones al enviar dólares desde EE.UU. a México. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Consejos para ahorrar y enviar de forma segura remesas de EE.UU. a México

Compara el tipo de cambio

Cada empresa maneja su tipo de cambio y la diferencia puede ser significativa. Tómate el tiempo necesario para comparar las opciones y oriéntate a aquella que beneficie tu bolsillo.

Analiza la ubicación del destinatario

Debes saber que el costo del envío se incluye en el cálculo. Por suponer, si tu familiar reside en zonas rurales o lejos de la sucursal donde se entrega el dinero, se te haría un descuento mayor por el servicio.

Planifica con anticipación

Los envíos precipitados suelen tener costos elevados. Para ello, es recomendable enviar los dólares con fechas de anticipación; así accederás a tarifas más accesibles.

Revisa el estado de tus transferencias

En caso realices envíos mediante aplicativos, estos te brindan la posibilidad de seguir tu transferencia a tiempo real. Por lo tanto, sabrás la fecha y el lugar donde se entregó la remesa.

Estas recomendaciones son cruciales al momento de que envíes remesas a México. (Foto: Freepik)

Cuántos dólares puedo enviar de EE.UU. a México

Según información de Wise, los bancos y empresas de envío de dólares tienen la obligación de monitorizar las transferencias de sus clientes, con el propósito de cumplir con las leyes anti-lavado de dinero y financiación del terrorismo. Respecto a los montos, estos pueden variar, según la opción que elijas.

Por suponer, el Bank of America realiza transferencias internacionales de $1,000 por operación para personas físicas y $5,000 para pequeñas empresas. Respecto a Western Union, el límite de remesas para México son de $7,499 para retirar en efectivo y $2,750 para transferencias directas a una cuenta bancaria.

