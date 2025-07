Con el inicio del año escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, las familias y escuelas de Estados Unidos se preparan de muchas maneras para el nuevo ciclo académico. Si bien Florida, por ejemplo, ofrece un período libre de impuestos en útiles selectos del 1 al 31 de agosto, la compra de materiales escolares puede ser un gasto considerable. Afortunadamente, diversas comunidades en el Condado de Palm Beach han organizado eventos y colectas para asegurar que las familias necesitadas tengan acceso a suministros escolares gratuitos. En este artículo, te explicamos dónde encontrarlos para que ahorres al máximo en este regreso a clases.

El regreso a clases puede ser muy costoso, desde útiles escolares hasta ropa nueva y otros artículos esenciales. | Crédito: Imagen referencial generada por Gemini AI

¿Dónde puedo encontrar eventos de “Regreso a Clases” con útiles escolares gratuitos en Palm Beach?

Varias comunidades en el Condado de Palm Beach están organizando eventos para ayudar a las familias con útiles escolares gratuitos para el año escolar 2025-2026. Algunos de los eventos destacados incluyen:

Back to Cool (School) Bash en Tanger Outlets Palm Beach: Este evento, en beneficio de la Education Foundation of Palm Beach County, se realizará el 2 de agosto, de 11 a.m. a 1 p.m. en Tanger Palm Beach (1751 Palm Beach Lakes Blvd., West Palm Beach). Aceptarán donaciones específicas como mochilas, lápices de colores, marcadores y cuadernos, entre otros.

Este evento, en beneficio de la Education Foundation of Palm Beach County, se realizará el en (1751 Palm Beach Lakes Blvd., West Palm Beach). Aceptarán donaciones específicas como mochilas, lápices de colores, marcadores y cuadernos, entre otros. Back to School Bash en Lake Worth Beach: Exclusivo para residentes de Lake Worth Beach (códigos postales 33460 o 33461), este evento ofrece mochilas llenas de útiles gratuitos. Se llevará a cabo el 2 de agosto, de 9 a.m. a 2 p.m. en el Gimnasio Norman J. Wimbley (1515 Winfield St., Lake Worth Beach). Los niños deben estar presentes y se requiere prueba de residencia.

Exclusivo para residentes de (códigos postales 33460 o 33461), este evento ofrece mochilas llenas de útiles gratuitos. Se llevará a cabo el en el Gimnasio Norman J. Wimbley (1515 Winfield St., Lake Worth Beach). Los niños deben estar presentes y se requiere prueba de residencia. Florida Blue’s Back to School: Fuel the Future: El Florida Blue Palm Beach Center (1501 N. Congress Ave., Boynton Beach) ofrecerá mochilas y útiles escolares gratuitos el 2 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m. Es necesario que los padres estén presentes y se recomienda registrarse en línea para el evento.

El (1501 N. Congress Ave., Boynton Beach) ofrecerá mochilas y útiles escolares gratuitos el Es necesario que los padres estén presentes y se recomienda registrarse en línea para el evento. Back 2 School Bash Delray : Este evento entregará más de 1,000 mochilas con útiles, además de ofrecer cortes de cabello gratuitos y becas para estudiantes. Será el 2 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. en Boys & Girls Clubs (1451 SW 7th St., Delray Beach). Los padres deben estar presentes con los estudiantes y es necesario registrarse en línea.

Este evento entregará más de 1,000 mochilas con útiles, además de ofrecer cortes de cabello gratuitos y becas para estudiantes. Será el en Boys & Girls Clubs (1451 SW 7th St., Delray Beach). Los padres deben estar presentes con los estudiantes y es necesario registrarse en línea. Back 2 School Extravaganza en Lake Park: Este evento proveerá útiles y recursos gratuitos, incluyendo mochilas para estudiantes de K-12. Se realizará el 9 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m. en el Ayuntamiento (535 Park Ave., Lake Park). Los estudiantes deben estar presentes con un padre o tutor, y se puede pre-registrar llamando al 561-840-0160.

¿Hay colectas de útiles escolares para familias de bajos ingresos en Palm Beach County?

Sí, la Town of Palm Beach United Way organiza su 13ª colecta anual de útiles escolares. Esta iniciativa recolecta materiales y donaciones para beneficiar a familias de bajos ingresos en la comunidad. Todas las donaciones se distribuyen a agencias sin fines de lucro y a escuelas Title I para asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan.

La colecta está activa hasta el 4 de agosto. Puedes dejar tus donaciones en varias ubicaciones: la Oficina de United Way (44 Cocoanut Row, Suite M201 - dentro de Palm Beach Towers), las Estaciones de Bomberos y Rescate 1 y 3 de Town of Palm Beach (355 South County Road y 2185 South Ocean Boulevard), y en Field of Greens en Palm Beach (253A Royal Poinciana Way) y Field of Greens Dixie Highway (4802 South Dixie Highway). Consulta su sitio web para una lista de suministros sugeridos.

Las compras de regreso a clases son el segundo gasto más grande para las familias cada año, solo superado por la temporada navideña. | Crédito: Imagen referencial generada por Gemini AI

¿Qué útiles escolares están libres de impuestos en Florida en 2025?

En Florida, ciertos útiles escolares estarán libres de impuestos desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025. Esta es una oportunidad clave para las familias para adquirir materiales esenciales a un costo reducido.

Es recomendable revisar el sitio web del Departamento de Ingresos de Florida o las tiendas participantes para obtener la lista completa y actualizada de los artículos exentos de impuestos durante este período.

¿Qué debo llevar o tener en cuenta para recibir útiles escolares gratuitos?

Para recibir útiles escolares gratuitos en los eventos del Condado de Palm Beach, hay algunos requisitos importantes a considerar. En la mayoría de los casos, es obligatorio que el estudiante esté presente con un padre o tutor. Algunos eventos, como el de Lake Worth Beach, exigen prueba de residencia para los residentes locales (códigos postales 33460 o 33461).

Además, para muchos de estos eventos, es muy recomendable o incluso requerido un registro previo en línea. Asegurarte de cumplir con estos requisitos y registrarte con anticipación te garantizará el acceso a los suministros y recursos disponibles.