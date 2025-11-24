En cuestión de días, miles de ciudadanos estadounidenses estarán pendientes a los descuentos ofrecidos durante el Black Friday y Cyber Monday . No serán decisiones fáciles, ya que se deben buscar y comparar los precios en diversos artículos. Sin embargo, puedes ahorrarte todo este proceso con la ayuda de la Inteligencia Artificial en cuestión de segundos.

En tiempos recientes, la IA se ha vuelto una herramienta indispensable que facilita la vida del ser humano, ya que brinda información rápida, diseña imágenes en segundos, resuelve tareas de manera sencilla, entre otras opciones.

Ahora, también es capaz de buscar los distintos descuentos que se ajustan mejor a tu presupuesto, permitiéndote que no gastes más de la cuenta. A continuación, te enseñaré los pasos a seguir.

La IA sería una herramienta ideal para buscar y comparar descuentos de los distintos productos. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

Cómo buscar descuentos y comparar precios en Black Friday y Cyber Monday con IA

Antes de realizar las compras durante estos eventos de comercio electrónico, es necesario que revises con anticipación los precios de los artículos que desees y les tomes captura de pantalla. De esa manera, sabrás si realmente ese producto tiene un descuento que debe ser aprovechado. También es recomendable usar Camel Camel Camel o Keepa, aplicativos que rastrean precios en tiempo real.

Si pretendes ahorrar al máximo durante tus compras en Black Friday y Cyber Monday , es clave que combines descuentos, cashbacks y recompensas. Para ello, puedes recurrir a aplicativos o extensiones de navegadores, tales como Honey o Rakuten. Un tip adicional es que uses tarjetas de créditos que ofrecen recompensas.

Black Friday es uno de las jornadas de descuentos más esperadas por los usuarios. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

Qué tener en cuenta al comprar en Black Friday y Cyber Monday

Ante los increíbles precios que ofrecerán estas jornadas de descuentos, sentirás gran entusiasmo por comprar muchos productos y eso afectaría a tu bolsillo. Para ello, es necesario que tengas una lista de productos prioritarios y establezcas un presupuesto estricto.

Se esperan cifras superiores al año 2024

Según datos otorgados por Univision Noticias, se estima que los consumidores realizaran un gasto promedio de $253 mil millones durante la temporada de fiestas en Estados Unidos. Esto significa un incremento del 5,3% a comparación de las cifras obtenidas en el 2024.

Ahora, en la reciente edición de Black Friday se espera que las ventas superen los $11 mil millones; mientras que en Cyber Monday la cifra ascendería a $14 mil millones.