El 31 de octubre es una de las fechas más esperadas en Estados Unidos y las compras de decoración con calabazas y calaveras, accesorios y atuendos marcan la hora. En tiendas como Walmart, Target y Spirit Halloween, comienzan a ofrecer productos relacionados con Halloween desde julio, o incluso antes, pero si eres de los que piensa en el medio ambiente y en la gran contaminación que se genera por las compras innecesarias que no tendrán un segundo uso y acabarán en la basura, hoy te explico cómo armar tu mejor look para la Noche de Brujas con artículos de segunda mano o comprar un disfraz que otro adulto o niño usó el año pasado y ‘está como nuevo’. Todo está disponible en Goodwill con opciones únicas, divertidas, sostenibles y que permiten ahorrar algunos dólares.

Para muchos resulta un gran dolor de cabeza ver que se está acercando el último día de octubre y aún no tienen el atuendo perfecto para causar terror entre sus amigos o que sus hijos salgan felices a pedir dulces por el vecindario. Y es que en todo el país los ciudadanos se disfrazan de un sinfín de personajes siendo los más tradicionales los vampiros, zombis, brujas y hombres lobo; aunque ahora también destacan los memes de internet y figuras de la cultura pop.

Para este 2025, los estadounidenses planean gastar cerca de 4.3 mil millones de dólares en disfraces, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF); sin embargo, muchos de estos terminan en la basura. “Aproximadamente 35 millones se tiran al año aquí en EE.UU.. Muchos de ellos son de plástico, que es un material que no se descompone en muchos años. Goodwill está haciendo que ese producto se vuelva a vender a un precio módico”, explican desde la tienda para Univision Chicago.

Según la encuesta de la NRF los disfraces más populares del 2025 son de superhéroes y princesas para niños y brujas y vampiros para adultos. Entonces, si lo que buscas es destacar en esta ‘Noche de brujas’ y quieres encontrar un tesoro escondido, el negocio de la reventa te traerá más de una sorpresa.

¿Qué es un Goodwill en Estados Unidos?

Lo primero que debes saber es que se trata de Goodwill Industries International Inc. (Industrias de buena voluntad) y acortado como Goodwill. Es una empresa estadounidense sin ánimo de lucro y además una organización que proporciona trabajo a personas en situaciones vulnerables. Está financiada por una red de tiendas de segunda mano y en sus locales las personas y empresas suelen donar artículos que aun se encuentren en buen estado funcional y a cambio pueden recibir facturas para deducir impuestos. Para conocer el más cercano a tu domicilio, solo debes ingresar a su sitio web oficial o dar clic aquí.

Las mejores tiendas para disfraces y decoraciones de Halloween

Si lo que buscas son disfraces y accesorios de todo tipo y de estreno, aquí te dejo las mejores opciones para surtirte antes de Halloween.

Para comprar en línea puedes optar por Amazon que ofrece envío rápido y una gran gama de disfraces y accesorios. También está Walmart donde hay productos exclusivos de temporada.

Hay quienes también eligen Yandy.com y Windsor Halloween Costumes con opciones para el público joven y adulto que busca algo diferente.

Target tiene una amplia oferta de decoraciones y si quieres disfraces infantiles inspirados en famosos personajes de princesas y superhéroes, Disney Store es una gran opción.

Eso sí, si vas a comprar por internet, ten cuidado porque los estafadores suelen hacerse pasar por compañías reales como Spirit Halloween y Party City que ofrecen una gran liquidación con stock del año pasado, pero todo es un truco. Y es que a muchas personas les sucede que hacen su pedido por la web y nunca reciben el producto por el que pagaron.

