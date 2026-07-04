Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas en Nueva York, mantenerse fresco deja de ser una cuestión de comodidad para convertirse en un tema de salud. Cada año, las autoridades estatales y municipales ponen en marcha programas de asistencia para proteger a las personas más vulnerables frente al calor extremo. Si vives en el estado y cumples con ciertos requisitos, este 2026 podrías recibir un aire acondicionado completamente gratis o incluso ayuda para reparar el que ya tienes. En vecindarios con alta presencia latina, como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park o el South Bronx, muchas familias dependen de este tipo de programas para poder enfrentar las olas de calor sin poner en riesgo la salud de adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, por lo que informarse a tiempo puede marcar una gran diferencia.

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Si todavía no conocías este beneficio, vale la pena prestarle atención. La ayuda se entrega por orden de llegada y está dirigida a hogares con ingresos limitados, adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones médicas que pueden agravarse durante las olas de calor. Por eso, mientras antes presentes tu solicitud, mayores serán las posibilidades de acceder al programa.

Ciudades como Nueva York vienen soportando una dura ola de calor (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE AIRE ACONDICIONADO GRATUITO?

El beneficio forma parte del Programa de Ayuda para la Refrigeración (Cooling Assistance Program), financiado por agencias estatales y municipales de Nueva York a través del programa HEAP (Home Energy Assistance Program).

La asistencia económica permite cubrir distintos tipos de necesidades relacionadas con la refrigeración del hogar:

Tipo de ayuda Monto máximo Compra e instalación de un nuevo aire acondicionado o ventilador Hasta $800 Reparación de una unidad de aire acondicionado de pared existente Hasta $1,000

Es importante tener presente que los beneficios se asignan por orden de llegada, por lo que no conviene esperar demasiado para iniciar el trámite. En la ciudad de Nueva York, muchas personas se apoyan en organizaciones comunitarias, iglesias latinas y centros de servicios sociales para completar las solicitudes, así que no dudes en preguntar en tu barrio si necesitas ayuda con los formularios.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UN AIRE ACONDICIONADO GRATIS EN NUEVA YORK?

No todas las personas califican para recibir esta ayuda. El programa establece una serie de condiciones que deben cumplirse para acceder al beneficio.

Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una condición médica documentada que empeore con el calor extremo.

Tener 60 años o más, o bien convivir con un menor de 6 años.

Ser ciudadano estadounidense o residente legal calificado.

No contar con un aire acondicionado que funcione correctamente o tener uno con al menos cinco años de antigüedad.

No haber recibido un aire acondicionado financiado por HEAP durante los últimos cinco años.

Además, el hogar debe cumplir con los límites máximos de ingresos establecidos para 2026.

El aire acondicionado es fundamental para soportar el verano en Nueva York (Foto: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LÍMITES DE INGRESOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO EN 2026

Estos son los ingresos mensuales máximos permitidos según el tamaño del hogar:

Tamaño del hogar Ingreso mensual máximo 1 persona $3,473 2 personas $4,542 3 personas $5,611 4 personas $6,680 5 personas $7,749 6 personas $8,818 7 personas $9,018 8 personas $9,218 9 personas $9,419 10 personas $9,619 11 personas $9,820 12 personas $10,020 13 personas $10,221 Cada persona adicional +$687

Si los ingresos de tu hogar se encuentran dentro de estos límites y además cumples con el resto de los requisitos, puedes presentar una solicitud para recibir la asistencia. Muchas familias hispanas en NYC combinan salarios, trabajos por horas y beneficios públicos, así que es importante calcular bien el ingreso total del hogar antes de aplicar.

DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR

Antes de iniciar el trámite, conviene reunir toda la documentación necesaria. Tener estos documentos listos puede agilizar el proceso y evitar demoras.

Los solicitantes deberán presentar:

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos del hogar.

Documento de identidad.

Número de Seguro Social.

Documentación médica que respalde la condición de salud, cuando corresponda.

Si vives en la ciudad de Nueva York, puede ser útil llevar también cualquier carta de programas como Medicaid, SNAP o SSI, ya que muchas veces estos documentos ayudan a verificar tu situación económica con más rapidez.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO?

El proceso de solicitud puede realizarse una vez que el programa está abierto para recibir nuevas aplicaciones. Debido a que los recursos son limitados, las autoridades recomiendan presentar la documentación cuanto antes.

Para completar el trámite puedes:

Solicitar la ayuda a través del portal oficial del programa HEAP.

Llamar al 718-557-1399 para recibir orientación sobre el proceso y conocer los pasos específicos para tu caso.

En la ciudad de Nueva York, también es común que las personas llamen al 311 para pedir información sobre programas de energía y refrigeración, o que se acerquen a oficinas de servicios sociales y centros comunitarios en barrios latinos donde suelen ofrecer apoyo para completar formularios en español.

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