Pasar el verano en Nueva York puede ser una experiencia complicada, sobre todo cuando el calor se cuela por las ventanas de un apartamento en Brooklyn, Queens, el Bronx o Manhattan y ni el ventilador parece suficiente para aguantar la tarde. Para muchas familias hispanas que viven en edificios antiguos, donde el aire se encierra y el asfalto termina convirtiendo la ciudad en un horno, la posibilidad de contar con un sistema de enfriamiento no suena como un lujo, sino como una necesidad real. Por eso, una nueva medida aprobada en la ciudad está empezando a llamar la atención de miles de inquilinos que buscan más protección frente a las olas de calor, especialmente adultos mayores, personas con condiciones médicas y hogares donde dormir se vuelve casi imposible.

En los últimos años, el tema del calor extremo ha ganado fuerza en New York City, una ciudad donde el verano no solo golpea en la calle, sino también dentro de los apartamentos. Ahora, una nueva legislación busca aliviar parte de ese problema y establecer reglas más claras para que algunos residentes puedan solicitar un aire acondicionado sin tener que asumir por completo el costo.

El uso de aire acondicionado en Nueva York es casi indispensable debido al fuerte calor que hace durante el verano (Foto: AFP) / CHRISTOF STACHE

¿QUIÉNES PODRÁN PEDIRLO?

La medida forma parte de la llamada Local Law 23, una normativa aprobada en la ciudad de Nueva York que obligará a ciertos propietarios a proporcionar sistemas de enfriamiento a los inquilinos que lo soliciten.

De acuerdo con la ley, cualquier persona que viva en un edificio ocupado por inquilinos podrá pedir un aire acondicionado gratuito para su dormitorio. La norma entrará en vigor oficialmente el 1 de junio de 2030.

Lo más importante de la ley:

Punto clave Detalle Fecha máxima para solicitar 1 de junio de 2030 Quiénes pueden solicitarlo Inquilinos de edificios residenciales Qué deberán entregar los propietarios Un sistema de aire acondicionado para el dormitorio Temperatura máxima permitida 78 grados Fahrenheit Temporada de aplicación Del 15 de junio al 15 de septiembre

LOS PROPIETARIOS TAMBIÉN TENDRÁN NUEVAS OBLIGACIONES

La ley no solo contempla la entrega de unidades de aire acondicionado. Además, los propietarios que controlen la temperatura interna de los edificios deberán mantenerla en un máximo de 78 grados Fahrenheit durante el verano.

Esta regla aplicará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año, justo en el periodo más sofocante en Nueva York, cuando incluso subir las escaleras del subway o caminar por Roosevelt Avenue, Sunset Park o Washington Heights puede sentirse como entrar a una sauna.

La intención es evitar que los apartamentos se conviertan en espacios peligrosamente calientes, algo que muchos residentes han denunciado durante años. Y ese problema se nota más en edificios viejos, donde el aire no circula bien y una noche sin enfriamiento puede ser insoportable.

¿CÓMO SE PODRÁ SOLICITAR EL AIRE ACONDICIONADO?

Aunque todavía faltan algunos años para que la ley entre en vigor, ya se sabe que el proceso será mediante una solicitud formal hecha por el inquilino al propietario del edificio. Es decir, el aire acondicionado no llegará automáticamente a todos los apartamentos. Habrá que pedirlo.

Por ahora, las autoridades de vivienda de New York City trabajan en los detalles específicos del programa, incluyendo los formularios y los mecanismos de implementación.

Lo que se sabe hasta ahora del proceso:

El inquilino deberá solicitar el equipo.

El propietario estará obligado a proporcionarlo.

El sistema deberá instalarse en el dormitorio.

Los residentes recibirán información sobre posibles impactos en la renta.

Ese último punto ha llamado bastante la atención. La normativa establece que los inquilinos deberán ser notificados sobre posibles aumentos o cambios relacionados con el alquiler al aceptar participar en el programa.

ALGUNOS PROPIETARIOS PODRÁN PEDIR UNA EXTENSIÓN

No todos los edificios estarán listos para cumplir de inmediato con la nueva norma. Por eso, la ley también contempla excepciones temporales.

Los propietarios que demuestren dificultades económicas para instalar los sistemas podrán solicitar una prórroga ante el Department of Housing Preservation and Development.

Esto significa que algunos edificios podrían recibir más tiempo para adaptarse antes de verse obligados a cumplir por completo con la medida.

UNA RESPUESTA AL CALOR EXTREMO EN NUEVA YORK

La realidad es que los veranos en New York City son cada vez más intensos. Para quienes viven en apartamentos antiguos o sin ventilación adecuada, dormir durante una ola de calor puede convertirse en algo realmente complicado.

Por eso, esta nueva legislación ha sido vista por muchos grupos de vivienda como un avance importante para la salud pública y la calidad de vida de los inquilinos.

Todavía faltan algunos años para que la norma entre en funcionamiento, pero ya está generando conversación entre propietarios y residentes. Y si vives en Nueva York, probablemente sea una de esas noticias que vale la pena seguir de cerca desde ahora.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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