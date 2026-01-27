El invierno en Florida suele avanzar sin sobresaltos, con mañanas frescas, tardes templadas y ese contraste tan familiar para quienes viven entre Orlando, Miami, Tampa o Jacksonville, donde es común ver gente con abrigo ligero a primera hora y en sandalias al mediodía, como si nada pasara. Sin embargo, cada cierto tiempo la atmósfera se sale del guion y obliga a los residentes, incluyendo a las familias hispanas que trabajan temprano, llevan a los niños a la escuela o abren sus negocios locales en barrios como Kissimmee, Hialeah o el suroeste de Orlando, a prestar mucha más atención al pronóstico del tiempo de lo habitual. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, a pocos días de un fin de semana que podría quedar marcado por un frío poco común, con potencial de congelación y temperaturas que, en algunos casos, se acercarían a las más bajas registradas en décadas en partes del centro y norte del estado.

Los meteorólogos ya hablan de una configuración favorable para la llegada de una masa de aire ártico, entre el 26 y 27 de enero según Telemundo51, capaz de alterar por completo el panorama en Florida, desde la franja cercana a la frontera con Georgia hasta el corredor de la I-4. No es una situación rutinaria: se trata de un episodio que podría llevar las temperaturas a niveles que no se ven desde hace más de una década en algunas ciudades del estado, incluyendo Orlando y su área metropolitana. Para muchas familias hispanas que viven en casas móviles, viviendas antiguas o apartamentos con poco aislamiento, este tipo de irrupciones frías no solo son una curiosidad meteorológica, sino un motivo real de preocupación.

Los ciudadanos de Florida podrían experimentar unos días con bajísimas temperaturas debido a la llegada de un frío ártico (Foto: AFP) / BRYAN R. SMITH

UN SISTEMA INVERNAL QUE AVANZA MÁS AL SUR DE LO NORMAL

Los modelos meteorológicos coinciden en que un nuevo frente frío se desplazará este fin de semana por el sureste de Estados Unidos, arrastrando aire muy frío detrás de él. De acuerdo con los pronosticadores, este sistema podría seguir una trayectoria inusualmente meridional, empujando aire ártico hacia estados como Georgia, Carolina del Sur y amplias zonas de Florida, algo que no ocurre todos los inviernos.

El FOX 35 Storm Team ya mantiene activa una alerta para el domingo ante la posibilidad de frío récord en partes de la península, con énfasis en el centro del estado. Algunos escenarios muestran que el núcleo del aire más frío alcanzaría el centro de Florida, lo que solo se ve en inviernos particularmente intensos, de esos que la gente recuerda después como “el frente” que quemó jardines, dañó cultivos y vació los parques al amanecer.

Lo que anticipan los modelos actuales:

Descenso marcado de temperaturas desde la noche del sábado.

Aire ártico extendiéndose hacia el centro y norte de Florida.

Condiciones invernales más severas de lo habitual para la región.

SENSACIÓN TÉRMICA PELIGROSA Y RIESGO DE CONGELACIÓN

Más allá de la temperatura real, uno de los factores clave será el viento, que puede hacer que el frío se sienta mucho más intenso de lo que marca el termómetro. Los especialistas advierten que podría generarse un evento significativo de sensación térmica, especialmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo, justo cuando muchas personas salen a trabajar temprano o a los servicios religiosos.

Escenario previsto para la sensación térmica:

Valores de un solo dígito en zonas del norte de Florida.

Sensaciones entre los 10 y los 20 grados Fahrenheit en el centro del estado, incluyendo áreas cerca de Orlando.

Riesgo de heladas generalizadas y posibles daños en cultivos y tuberías, un punto sensible para productores agrícolas y trabajadores del campo hispanos en el norte y centro del estado.

El National Weather Service y el Weather Prediction Center han señalado que este tipo de configuración puede provocar congelaciones extensas, incluso en áreas que no suelen experimentar frío extremo, lo que obliga a proteger plantas, mascotas y a personas sin hogar. En comunidades hispanas, donde es común tener huertos pequeños, plantas tropicales en el patio y tuberías expuestas, la recomendación de cubrir y resguardar todo lo posible cobra aún más relevancia.

Esta es la sensación térmica que podría afrontar el estado de Florida durante el domingo 1 de febrero (Foto: Fox35)

¿EXISTE POSIBILIDAD DE NIEVE EN FLORIDA?

Cada vez que se habla de aire ártico en Florida, la pregunta aparece de inmediato: ¿podría nevar? La respuesta, por ahora, sigue siendo prudente y matizada, porque todo dependerá de si se desarrolla una tormenta frente a la costa este y de qué tan intensa llegue a ser.

Un sistema más fuerte podría arrastrar aire aún más frío hacia el sur, aumentando las probabilidades de temperaturas récord y algún tipo de precipitación invernal en el sureste del país. Aun así, los expertos insisten en que cualquier nevada o copo aislado se mantendría principalmente al norte, cerca de la línea entre Florida y Georgia, lejos de los centros urbanos del centro del estado.

Según el pronóstico actual:

La probabilidad de nieve en Florida sigue siendo baja.

Las precipitaciones invernales se concentrarían cerca de la frontera con Georgia.

En Orlando, el impacto sería térmico, no visual: mucho frío, pero sin postales de nieve en los parques temáticos.

ORLANDO FRENTE A UN POSIBLE RÉCORD HISTÓRICO

Aquí es donde el panorama se vuelve especialmente relevante para el centro de Florida y su numerosa comunidad latina. En Orlando, las temperaturas no han descendido a 25 grados Fahrenheit o menos desde diciembre de 2010, con registros similares solo en enero de 2002 y diciembre de 1989, según datos históricos. Para quienes llegaron a la región en los últimos años, este tipo de frío podría ser la experiencia más intensa desde que viven en el estado del sol.

Los meteorólogos advierten que el domingo por la mañana existe una posibilidad real de acercarse —o incluso caer— por debajo de ese umbral en la ciudad y sus alrededores. Aunque la temperatura real suele ser entre 6 y 11 grados más alta que la sensación térmica, el riesgo de récord sigue sobre la mesa y podría traducirse en avisos de congelación más amplios.

Datos clave para Orlando:

Mínimas históricas comparables: 1989, 2002 y 2010.

Posible caída a 25 °F o menos el domingo por la mañana.

Tanto la mínima matinal como la máxima diurna podrían amenazar récords el 1 de febrero.

En este contexto, el 1 de febrero podría quedar registrado como una fecha poco común en la historia climática reciente de la ciudad, con un día que combine amaneceres gélidos y máximas que nunca logren acercarse al típico ambiente templado de Orlando. Para muchas familias que planean visitas a parques temáticos, trabajos al aire libre o actividades comunitarias en barrios hispanos, será una jornada para abrigarse bien, limitar la exposición prolongada al frío y estar atentos a las indicaciones oficiales.

Registros históricos de las temperaturas más bajas en Orlando, Florida (Foto: Fox35)

RECOMENDACIONES PARA TOMAR EN CUENTA

Para las personas:

Abrigarse por capas: camiseta térmica, suéter y chaqueta, además de gorro, bufanda y guantes si se sale temprano o de noche.

Evitar pasar largos periodos en el exterior, especialmente niños, adultos mayores y personas con problemas cardíacos o respiratorios.

Revisar el sistema de calefacción y probarlo antes de que llegue el aire más frío para detectar fallas a tiempo.

Tener mantas adicionales a mano, especialmente en casas móviles o viviendas con poco aislamiento.

Limitar el consumo de alcohol para “entrar en calor”, porque aumenta la sensación de calor, pero facilita la pérdida de temperatura corporal real.

No usar estufas de gas, carbón o parrillas dentro de la casa o el garaje por riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Para el hogar:

Proteger tuberías exteriores con espuma, toallas viejas o cobertores especiales para evitar que se congelen y revienten.

Dejar un pequeño goteo en las llaves de agua durante las madrugadas más frías para reducir el riesgo de congelación en las tuberías.

Mantener bien cerradas puertas y ventanas, y sellar filtraciones de aire con toallas o burletes improvisados si es necesario.

Desconectar mangueras del jardín y vaciar sistemas de riego automáticos que puedan verse afectados por el frío extremo.

Tener linternas, baterías y cargadores portátiles listos en caso de cortes de energía.

Para mascotas:

No dejar perros ni gatos a la intemperie durante la noche; traerlos al interior o, al menos, a un espacio techado y protegido del viento.

Aumentar ligeramente la cantidad de alimento si el veterinario lo recomienda, ya que en frío gastan más energía.

Verificar que tengan mantas o camas elevadas del suelo frío y agua que no se congele durante la madrugada.

Para plantas y jardines:

Cubrir plantas sensibles con sábanas, mantas ligeras o cobertores especiales para heladas, evitando el plástico directamente sobre las hojas.

Regar ligeramente el suelo antes de la llegada del aire más frío, ya que la tierra húmeda retiene mejor el calor que la seca.

Trasladar a interiores o a un lugar protegido las macetas con plantas tropicales o decorativas más delicadas.

Para conductores y trabajadores al aire libre:

Salir con más tiempo de lo habitual por posibles zonas resbaladizas, neblina densa o escarcha en parabrisas y carreteras.

Revisar batería, neumáticos y líquido limpiaparabrisas, ya que el frío extremo puede afectar el rendimiento del vehículo.

Usar ropa térmica, gorro y guantes si se trabaja al aire libre, haciendo pausas frecuentes en lugares cerrados o con calefacción.

Para la comunidad hispana en Florida:

Estar atentos a los avisos oficiales y reportes locales en español, así como a las actualizaciones de los canales de confianza en la zona.

Verificar que vecinos mayores, personas que viven solas y familias recién llegadas de climas tropicales tengan abrigo suficiente y sepan cómo proteger su vivienda.

Evitar prácticas improvisadas de calefacción en garajes o interiores sin ventilación (parrillas, fogones, generadores), que pueden ser mortales por el monóxido de carbono.

