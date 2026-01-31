El invierno no da tregua en Estados Unidos y, tras el paso del ciclón bomba, el frío intenso vuelve a colocarse en el centro del mapa. Oleadas de aire ártico continúan deslizándose sobre gran parte del este del país y todo indica que este patrón se mantendrá, al menos, hasta mediados de febrero. Millones de personas ya sienten el impacto: termostatos al máximo, más capas de abrigo y facturas de calefacción que empiezan a subir sin freno. A este escenario se suma un patrón que podría tornarse más inestable, con nuevas amenazas de nieve y hielo extendiéndose desde las Planicies y el valle del Misisipi hasta los Apalaches y la costa del Atlántico. Con este panorama, la gran pregunta es clara: ¿qué tan duro será el inicio de febrero y qué regiones sentirán con más fuerza este nuevo embate invernal?

Para muchas zonas del este del país, el brote ártico que comenzó a finales de la semana pasada se extenderá durante los primeros días de febrero, dejando algunas de las temperaturas más bajas de todo el invierno. Aunque no todos los episodios de frío extremo están ligados directamente al vórtice polar, en esta ocasión su comportamiento ha sido clave.

Este sistema, que normalmente permanece cerca del Círculo Ártico conteniendo el aire más frío del hemisferio norte, se ha debilitado y desplazado en varios momentos del invierno, permitiendo que masas de aire gélido se escapen hacia el sur.

El frío intenso seguirá dominando gran parte de EE.UU. durante febrero, con breves pausas. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Según explicó Paul Pastelok, meteorólogo de AccuWeather, los siguientes pulsos de aire frío previstos para los primeros siete a diez días de febrero podrían no ser tan extremos como los actuales. Sin embargo, eso no significa alivio. El rápido aumento de la cobertura de hielo en los Grandes Lagos está reduciendo el efecto moderador del agua abierta, lo que facilita que el aire ártico conserve su intensidad a medida que avanza hacia el sur.

A este factor se suma la extensa cobertura de nieve en tierra firme, que actúa como aislante natural y ayuda a que el frío viaje más lejos y de forma más eficiente. El resultado es un combo perfecto para noches especialmente heladas, sobre todo cuando los vientos se debilitan y los cielos permanecen despejados, permitiendo que las temperaturas se desplomen con rapidez.

Habrá breves pausas en este patrón. Uno o dos días, de manera intermitente, podrían traer un respiro gracias al fortalecimiento del sol de febrero. No obstante, cualquier tendencia de calentamiento sería pasajera. De hecho, los meteorólogos siguen de cerca una posible alteración del vórtice polar a comienzos de mes, un fenómeno que podría reforzar nuevamente el frío en el este del país una semana después de producirse.

Pastelok advirtió que un calentamiento repentino en la estratósfera puede provocar el desplazamiento del vórtice polar, lo que no solo intensifica las tormentas previas a mediados de mes, sino que también refuerza el aire gélido que llega después. De confirmarse este escenario, el impacto podría sentirse con mayor fuerza justo en la antesala de la segunda mitad de febrero.

El balance final de estas frecuentes irrupciones árticas sería un mes con temperaturas muy por debajo de lo normal en gran parte de la mitad oriental de EE.UU. Mientras que una variación de hasta dos grados Fahrenheit suele considerarse promedio, algunas regiones —especialmente del Medio Oeste— podrían cerrar febrero con desvíos de entre 4 y hasta 10 grados por debajo del registro histórico.

Nieve, hielo y más tormentas para febrero

En cuanto a las tormentas, el panorama tampoco es alentador. Joe Lundberg, meteorólogo de AccuWeather, señaló que un sistema con poca humedad podría dejar nieve y algo de hielo desde Missouri hasta Virginia y la región de Delmarva entre martes y miércoles. Poco después, otra tormenta tipo clipper podría afectar al Alto Medio Oeste y el Noreste, seguida por un sistema más sureño hacia el final de la semana, con nuevas áreas de nieve y hielo.

Tormentas invernales y temperaturas bajo lo normal marcarán febrero en el este de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Más adelante, un sistema de mayor escala —previsto entre el 12 y el 15 de febrero— podría llevar nieve y hielo a una amplia franja del norte del país, desde Montana y Colorado hasta Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra. Mientras tanto, el contraste será marcado: gran parte del oeste de las Rocosas seguirá con temperaturas por encima del promedio histórico, aunque California y el suroeste podrían volver a ver actividad tormentosa durante la segunda semana del mes.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!