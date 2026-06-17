Tomando como referencia la iniciativa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un legislador de San Francisco presentó el “Proyecto de Ley de Comestibles Asequibles” para combatir la inseguridad alimentaria. El planteamiento surge en un contexto de aumento del costo de vida y de barrios donde cada vez es más difícil acceder a productos frescos a precios razonables. Si la medida se aprueba, se creará un fondo municipal para subsidiar mercados locales y se facilitará la apertura de nuevos comercios mediante la reducción de trámites burocráticos. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta propuesta en esta ciudad de California.

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Subsidios, impuestos a locales vacíos y menos burocracia: la receta de San Francisco para tener supermercados asequibles (Foto: Magnific)

SUPERMERCADOS ASEQUIBLES EN SAN FRANCISCO

La propuesta del concejal Bilal Mahmood, llamada “Affordable Groceries Act”, busca crear una red de supermercados y mercados de comestibles más asequibles en San Francisco a través de subsidios y cambios fiscales y regulatorios, publica San Francisco Chronicle.

¿Cuáles son los ejes centrales de la propuesta?

La creación de un fondo municipal de comestibles asequibles para convertir tiendas de conveniencia en mercados que vendan productos frescos y básicos a precios bajos, y para apoyar otras iniciativas de alimentos saludables.

La posibilidad de que la ciudad compre locales vacíos y los arriende a supermercados o mercados subvencionados, que se comprometan a mantener precios accesibles.

Impuesto a locales vacíos y financiamiento

El proyecto de ley busca implementar un impuesto a los locales de supermercados y farmacias vacíos (“vacancy tax”) para desincentivar que grandes cadenas cierren tiendas y dejen “cascarones” vacíos en los barrios.

Las tarifas propuestas van aumentando por año de vacancia (por ejemplo, 3 dólares por pie cuadrado el primer año, 5 dólares el segundo y 10 dólares a partir del tercero), con exoneraciones si el local se convierte en vivienda, se reabre como supermercado o farmacia.

El fondo no usaría dinero del presupuesto general, sino donaciones privadas y lo recaudado con ese nuevo impuesto, si ambas medidas se aprueban.

Habrá menos trabas para abrir mercados

Se eliminarían ciertos requisitos de “autorización de uso condicional” para farmacias y comercios de comestibles, recortando tiempos de permisos en varios meses. Con esto se busca reducir la burocracia cuando se busca abrir nuevas tiendas.

También se plantea dar incentivos y créditos fiscales a negocios que reabran locales vacíos como supermercados o farmacias en zonas consideradas “desiertos alimentarios”.

¿En qué se relaciona con la propuesta de Nueva York?

La iniciativa se inspira en el modelo que impulsa el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero a diferencia de este, San Francisco no operaría directamente los supermercados, sino que apoyaría a operadores privados o cooperativas mediante el fondo y el acceso a locales.

El paquete de medidas debe ser votado primero por la Junta de Supervisores y, si avanza, el impuesto y el fondo se presentarían como dos iniciativas separadas en la boleta de noviembre de 2026 para decisión de los votantes.

La medida busca que el gobierno local no opere directamente los supermercados, sino que respalde a comercios de barrio y cadenas dispuestas a mantener precios accesibles a cambio de apoyo público (Foto: Imagen creada por El comercio MAG usando Gemini)

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