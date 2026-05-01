Los residentes de Alabama no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre alimentos durante dos meses gracias a una nueva ley aprobada por el estado. La medida entró en vigor el 1 de mayo de 2026 y se mantendrá hasta el 30 de junio de este mismo año.

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La legislación, conocida como House Bill 527, suspende temporalmente la parte estatal del impuesto sobre ventas y uso aplicado a productos alimenticios. En Alabama, este gravamen estatal sobre comestibles es del 2%, aunque la exención no incluye impuestos locales o municipales, que seguirán cobrando normalmente.

Según la revista People, el proyecto fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Representantes de Alabama el 31 de marzo de 2026, con 100 votos a favor, ninguno en contra y cinco ausencias. Posteriormente, la gobernadora Kay Ivey firmó la ley el 16 de abril.

El beneficio comenzó el 1 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. (Foto referencial: Freepik)

Además del alivio fiscal en supermercados, la nueva norma también establece una deducción en el impuesto sobre la renta para compensación por horas extra calificadas. Cada contribuyente podrá deducir un monto equivalente a sus ingresos por overtime (horas extra) durante el año fiscal, con un límite máximo de 1.000 dólares.

El representante estatal James Lomax, impulsor del proyecto junto al senador Arthur Orr, aseguró en una nota de prensa que la iniciativa busca apoyar a las familias trabajadoras.

“HB527 proporciona un alivio fiscal significativo y directo al generar ahorros reales en el supermercado para todas las familias y recompensar a los trabajadores de Alabama al reconocer el valor del trabajo extra”, señaló.

Autoridades estatales aseguran que la medida busca aliviar gastos y apoyar a familias trabajadoras. (Foto referencial: Freepik)

“Al crear una deducción sobre el pago de horas extra y suspender temporalmente el impuesto estatal sobre alimentos, esta legislación devuelve dinero a los bolsillos de las familias cuando más lo necesitan”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Ivey celebró la aprobación de la medida y destacó el esfuerzo de los trabajadores del estado.

“También me alegra que podamos poner una pausa de dos meses en la porción estatal del impuesto a los comestibles para ayudar a las familias en todo Alabama”, afirmó. “Cada vez que podamos brindar de manera responsable algún alivio a las personas trabajadoras de nuestro estado, estoy totalmente a favor”.

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