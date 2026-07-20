El clima extremo pone en alerta a millones de personas que radican en la región Noreste de Estados Unidos ante la llegada de un potente sistema de tormentas. Con la amenaza inminente de granizo, vientos fuertes y la posibilidad de tornados aislados, las autoridades local han advertido a la población a que tomen precauciones para que resguarden su seguridad. Esta nota te brindará los detalles sobre lo que se espera en los próximos días.

Un reporte otorgado por Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo , señaló que existe un punto positivo de la llegada de este sistema de tormentas a la región Medio Oeste del país para el presente día: se disipará gradualmente el humo procedente de incendios forestales en Ontario.

Pese a ello, la alerta meteorológica pone en riesgo a más de 20 millones de residentes en la zona, quienes enfrentarán un nivel de peligro clasificado en 3 dentro de una escala 5.

Las localidades que sufrirán el golpe más severo por este fenómeno son Green Bay y Madison, aunque también se registrarán repercusiones de menor intensidad en Grayling, Chicago, Peoria, Des Moines, Minneapolis y Houghton.

Chicago será una de las ciudades más impactadas por el paso de estas tormentas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para el martes 21 de julio, Robles explicó que la banda frontal impactará severamente para la región Noreste, poniendo en riesgo a 77 millones de habitantes. Pueden experimentar vientos que alcancen velocidades de hasta 60 mph, granizo y la posibilidad de tornados aislados.

En esta jornada, Pittsburgh, Huntington y Washington D.C. serán las más impactadas, aunque Nueva York, Erie, Norfolk, Nashville, Indianapolis y Syracuse también están bajo alerta en menor medida.

Ante esta situación, el climatólogo citado recomendó a los residentes que eviten cualquier tipo de viaje o actividad al aire libre, ya que el panorama climático será severo en esta región.

La ciudad de Nueva York está registrando un tiempo severo en estas últimas jornadas. (Crédito: AFP) / SPENCER PLATT

También existe riesgo por calor extremo

Carlos Robles también advirtió que el calor extremo se seguirá registrando en gran parte del país, precisando que en las próximas jornadas las temperaturas oscilarán entre los 90 y 101 °F desde Nueva Orleans hasta Las Dakotas.

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