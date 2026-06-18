Un panorama complejo se está registrando en Estados Unidos mientras la tormenta tropical Arthur sigue desplazándose, desatando intensas lluvias y la posibilidades de que se registren inundaciones históricas en el país mientras se está celebrando el Mundial 2026 , uno de los eventos deportivos más esperados por los fanáticos. Con lo dicho, te revelaré qué territorios estadounidenses están bajo emergencia y otros detalles sumamente relevantes.

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Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el Ciclón Tropical Uno, un sistema con altas posibilidades de convertirse en la tormenta tropical Arthur, ya se desplazó el miércoles 17 de junio desde la costa de Texas hacia el sudoeste de Luisiana.

Durante la noche del día indicado y la madrugada de este jueves 18 de junio, este fenómeno se movilizó hacia el noreste del país y los restos del sistemas se adentraron en la región sur hasta que desaparecieron por completo en la mañana de hoy.

Se prevé que la costa de Texas sea una de las áreas más afectadas por esta tormenta tropical. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Pese a ello, se prevé que las precipitaciones continuarán hasta el punto de registrarse acumulaciones generales entre 5 a 20 pulgadas, lo que mantendrá un peligro latente de inundaciones. Las zonas expuestas a este riesgo son:

El sur de Louisiana.

El sur de Mississippi.

El sur de Alabama.

El sudoeste de Georgia.

El Panhandle de Florida.

Sectores de la costa superior de Texas.

En el caso del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, su gobernador, Greg Abbott ya tomó acciones al respecto; declaró 101 condados bajo estado de emergencia con la finalidad de que los habitantes reciban recursos y equipos de respuesta ante la posibilidad de inundaciones.

Ante el inminente riesgo, el gobernador Abbott ya declaró en emergencia a 101 condados texanos. (Crédito: EFE/EPA/Francis Chung)

Qué señalan las autoridades sobre la tormenta tropical Arthur

Michael Brennan, director del NHC, subrayó que las amenazas de precipitaciones seguirán latentes así la tormenta tropical Arthur se debilite ; por lo tanto, el riesgo se puede mantener por varios días. Ante la situación, aconsejó a los habitantes estar atentos a cualquier actualización meteorológica.

Ante el riesgo de inundaciones en las zonas señaladas, los residentes o los conductores deben evitar cruzar las vías cubiertas de agua, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Sucede que el caudal del agua tiene la fuerza necesaria para arrastrar vehículos.

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