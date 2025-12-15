Una masa de aire ártico está presente en Nueva York , provocando que sus residentes experimenten temperaturas relativamente bajas, con sensaciones térmicas que llegarían a ser negativas. Sin embargo, los pronósticos recientes indican que los valores comenzarán a ceder en estos días. ¿Hasta cuándo durará esta congelación? A continuación, te brindaré los detalles.

Para hoy, lunes 15 de diciembre, las autoridades del mencionado estado incitaron a sus ciudadanos que no realicen salidas innecesarias, ya que las temperaturas bajas ocasionarían que sufran de congelación e hipotermia .

La advertencia no es exagerada, ya que los expertos en climatología calificaron este día como “el más frío de la racha”, ya que sus valores llegarán a cero y con una sensación térmica helada (20°F y vientos de hasta 33 kilómetros por hora).

Los meteorólogos señalaron que, hoy, Nueva York está presentando sensaciones térmicas heladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

A pesar del ambiente gélido que se está registrando para el presente día, los valores del mercurio se elevarán desde el martes 16 de diciembre. En este día, se presenciará una sensación térmica de 21°F (-6°C).

Desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de diciembre, los ciudadanos de Nueva York presenciarán un clima menos gélido, ya que se prevén temperaturas máximas entre 30°F y 39°F (-1°C y 3°C).

Además del clima frío, se espera la presencia de lluvias en esta área, específicamente entre la noche del jueves 18 y viernes 19 de diciembre. Queda descartado totalmente la aparición de nevadas en esta zona.

Si bien los valores mejorarán en Nueva York en los próximos días, el clima gélido se mantendrá. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Los riesgos del frío extremo en los ciudadanos de Nueva York

El ambiente gélido que se está registrando en esta región aumentaría el riesgo de problemas graves de salud, tal como hipotermia y congelación, afectando específicamente a personas de avanzada edad, con enfermedades crónicas o sin calefacción adecuada.

En esta situación, es recomendable usar varias capas de ropa y accesorios que cubran bien manos, pies, cabeza y cara; además, es preferible mantenerse en un ambiente cálido para evitar el frío extremo.

