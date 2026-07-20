El norte de Texas se prepara para unas jornadas marcadas por un contraste de clima que obligará a sus habitantes a estar precavidos. Por un lado, las altas temperaturas pueden generar golpes de calor en varios condados; por otro, existe la amenaza de precipitaciones que mantiene en alerta a distintas comunidades. Este artículo informativo te precisará con más detalles sobre esta alerta meteorológica en el “Estado de la Estrella Solitaria”.

En qué áreas del norte de Texas se registrarán elevadas temperaturas

Existe una advertencia por calor extremo en gran parte del norte y centro de Texas para este lunes 20 de julio. Los pronósticos indican que la intensidad de temperaturas altas se sentirán desde el mediodía hasta las 8 p.m.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó un pronóstico preocupante: es muy probable que las sensaciones térmicas en estas áreas alcancen máximas de hasta 108 °F, lo que pone en riesgo a aquellos que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Esta tendencia calurosa se mantendrá a lo largo de la semana con valores de tres dígitos, especialmente en horas de la tarde y noche. Las ciudades que resultarán más impactadas por este calor extremo son Dallas, Fort Worth, Denton, Arlington, Plano y McKinney.

Las elevadas temperaturas pueden ocasionar que ciertos habitantes texanos sufran de un golpe de calor. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entonces, aquel habitante que está expuesto al intenso sol o no esté acostumbrado a este clima, está bajo riesgo de padecer agotamiento o golpe de calor cuando menos lo imagine.

Estas áreas del norte de Texas están bajo vigilancia de lluvias

Un reporte de N+ Univisión precisó que se está formando una depresión tropical llamada “Dos”, el cual podría traer condiciones climáticas peligrosas en distintos estados situados en la región Sur de Estados Unidos.

Este sistema trae consigo vientos sostenidos de 35 mph, lo cuales no son de gran intensidad, pero se están desplazando hacia el Noroeste del país; sin embargo, especialistas del Centro Nacional de Huracanes advierten que puede fortalecerse y convertirse en una tormenta tropical en las próximas horas.

La formación de la Depresión Tropical Dos traería complicaciones climáticas en Texas, como lluvias. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Aunque su trayectoria no está bien definida, los especialistas precisan que pasaría por la costa norte del Golfo de México. Ante esta posibilidad, se emitió una vigilancia de marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Mississippi.

Las lluvias también es otro de los riesgos, ya que se prevén acumulaciones entre 2 y 4 pulgadas de agua; sin embargo, es posible que se registren hasta 8 pulgadas desde el oeste de Florida hasta la costa media de Texas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas.

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