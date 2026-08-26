Si tienes un caso de asilo pendiente ante una corte de inmigración y presentaste el Formulario I-589, es importante que prestes especial atención a cualquier notificación relacionada con tus datos biométricos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó procedimientos que pueden influir en el manejo de las citas para huellas dactilares, fotografías y verificaciones de antecedentes, pasos necesarios para que las autoridades revisen la identidad y elegibilidad de cada solicitante. Como esta actualización incorpora nuevas condiciones cuyo incumplimiento podría afectar tu trámite, te explicamos en qué consiste.

Una cita de huellas perdida puede complicar tu proceso migratorio (Foto: Magnific)

LA ACTUALIZACIÓN DE USCIS SOBRE DATOS BIOMÉTRICOS QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

La actualización del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre las citas biométricas aplica al asilo afirmativo, no necesariamente a todos los casos de asilo defensivo que están en corte. Sin embargo, si tu Formulario I-589 está ante una corte de inmigración, debes seguir cumpliendo el proceso separado para enviar a USCIS tu información biométrica y biográfica cuando te lo soliciten.

Antes te precisamos que un asilo afirmativo se solicita de forma voluntaria ante el USCIS cuando no estás en un proceso de deportación, mientras que el asilo defensivo se pide ante un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) si el gobierno de Estados Unidos ya inició un proceso de expulsión en tu contra.

¿Cuál es el cambio principal de USCIS respecto a datos biométricos?

Desde el 21 de agosto de 2026, quien falte a una cita de huellas y fotografía vinculada a un Formulario I-589 pendiente con USCIS debe pedir una nueva cita dentro de los 10 días calendario posteriores a la citación perdida. Además, tendrá que demostrar que hubo “circunstancias excepcionales” que explican la ausencia. Vale precisar que la solicitud puede hacerse mediante la cuenta en línea de USCIS o llamando al Centro de Contacto de USCIS.

Si vas a justificar tu ausencia alegando hospitalización, una emergencia médica grave o una situación fuera del control de la persona, debes incluir documentación que te respalde. La agencia decide caso por caso si acepta o no la justificación.

Si el I-589 está en corte

El asilo en corte se conoce como asilo defensivo: ocurre cuando la persona está en proceso de remoción ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). En ese escenario, el I-589 se presenta ante EOIR, no ante USCIS, salvo excepciones como ciertos menores no acompañados.

Aun así, USCIS participa en las verificaciones de identidad, antecedentes y seguridad. Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración te pide información biométrica y biográfica para el I-589 presentado ante EOIR, debes seguir las instrucciones específicas de USCIS y de la corte.

IMPORTANTE: no cumplir las instrucciones de DHS o EOIR puede ocasionar que el I-589 sea rechazado, cerrado o se demore su trámite.

USCIS introdujo condiciones más estrictas para reprogramar ciertas citas biométricas. Estas son las alertas que no debes ignorar si tienes un caso I-589 pendiente (Foto: Jason Redmond / AFP)

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

Revisa cuidadosamente cualquier carta de USCIS, DHS, EOIR o la corte, donde te indicarán si debes acudir a un ASC para huellas y foto, presentar documentación o seguir otro procedimiento.

No asumas que la regla de 10 días se aplica automáticamente a tu caso en corte. La guía publicada sobre ese plazo se dirige a solicitudes de asilo afirmativo; para un I-589 defensivo, prevalecen las instrucciones que reciba el solicitante y las reglas de EOIR/USCIS para verificaciones de antecedentes.

Mantén actualizadas tu dirección ante la corte —mediante el Formulario EOIR-33/IC— y ante USCIS cuando corresponda, para no perder una citación biométrica.

Si pierdes la cita, actúa de inmediato: guarda la notificación, reúne evidencia de la causa y consulta las instrucciones del ASC, de USCIS y de tu representante legal. El incumplimiento de los requisitos biométricos puede retrasar las verificaciones de seguridad necesarias antes de la decisión de la corte.

Según el abogado Rolando Vázquez, si la Corte te indica que necesitas biométricos y no recibes la cita dentro de 3 meses, debes comunicarte con USCIS; asimismo, debes hacerlo si tu audiencia individual será dentro de los próximos 6 meses y todavía no has recibido la cita.