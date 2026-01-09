El invierno en Estados Unidos presenta panoramas diversos para este fin de semana, desafiando a quienes planean realizar actividades al aire libre. Mientras algunas regiones registrarían temperaturas bajas, otras disfrutarán de cielos despejados o un sol radiante. Por consecuente, es importante entender por qué ocurre este panorama meteorológico. Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya emitió un aviso de los estados que presentarán condiciones invernales; sin embargo, en los últimos días de la presente semana cambiará el panorama climático. Conoce el pronóstico detallado en los siguientes párrafos.

Los reportes meteorológicos del NWS señalan que los residentes de la región Noreste y partes de los Grandes Lagos del país podrían enfrentar nevadas, lluvias heladas y una intensa tormenta en los próximos días. Estas condiciones representan un riesgo considerable para la seguridad vial.

Los estados que están bajo alerta de clima invernal son Nueva York, Pensilvania, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Maine. También existe una advertencia de nieve para los estados de Michigan, Wisconsin, Montana e Idaho.

El estado de Nueva York será uno del los afectados por intensas lluvias este fin de semana. (Crédito: EFE/ Angel Colmenares)

Las condiciones más severas de este sistema invernal se registrarían al norte de Nueva York y al sur de Vermont, ya que se prevé el riesgo de lluvia helada, según lo indicado por el meteorólogo Eric Myskowski.

Para el sábado 10 de enero, Carlos Robles, climatólogo de Noticias Telemundo, precisa que California y el suroeste del país registraría vientos de Santa Ana, capaces de eliminar la humedad de la vegetación y facilitan el inicio de incendios que se propagan con rapidez.

Los estados que conforman los Grandes Lagos registrarán nieve durante estos días (Crédito: cseeman/Flickr)

Mejoras en las condiciones climáticas para el domingo 10 de enero

A pesar de la presencia de tormentas, nieve y ráfagas de viento en sectores específicos del país, las condiciones serán favorables para el domingo 10 de enero debido a la presencia de una alta presión, especialmente en las Montañas Rocosas, el Medio Oeste y Sur del país.

Por ejemplo, las personas que residen en Texas y Florida experimentarán un ambiente agradable, ya que apreciarán el sol. Los pronósticos del meteorólogo Robles precisan temperaturas entre 62° y 75°F para este domingo.

Respecto a California, las condiciones climáticas también serán favorables, ya que se registrarán vientos leves y un ambiente estable, con temperaturas que no superarán los 57°F.

