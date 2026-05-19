Estados Unidos enfrenta un triple impacto meteorológico sin precedentes, ya que una peligrosa combinación de ola de calor, inundaciones e incendios forestales ha puesto en jaque a millones de personas. Ante este panorama preocupante, las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas, mientras se emiten más avisos de emergencia, se ordenan evacuaciones preventivas y se insta a la población a seguir de cerca los reportes oficiales ante un escenario cambiante y potencialmente devastador. Pero ¿exactamente en qué estados se registran estos eventos? A continuación, te los detallamos.

Cabe mencionar que el término “triple impacto meteorológico” describe que varias amenazas climáticas ocurren a la vez y se potencian entre sí. Por ejemplo, calor extremo que favorece incendios, mientras en otras zonas hay lluvias torrenciales e inundaciones.

El calor extremo alimenta incendios, las lluvias torrenciales desbordan ríos y las alertas de evacuación se multiplican, en un contexto en el que la simultaneidad de estos eventos climáticos eleva el riesgo para la población y la infraestructura (Foto referencial: Agencia Andina Perú)

¿EN QUÉ ESTADOS HAY OLA DE CALOR, INUNDACIONES E INCENDIOS FORESTALES?

Actualmente, EE.UU. sufre tres fenómenos extremos diferentes: una ola de calor que afecta a parte del país, inundaciones severas en otras zonas e incendios forestales alimentados por las altas temperaturas y la sequía. Estos eventos se registran sobre todo en el oeste y centro–norte del país, aunque también alcanzan otras regiones.

ESTADOS CON OLA DE CALOR

La ola de calor asociada a esta alerta climática está golpeando principalmente al oeste de Estados Unidos, con temperaturas inusualmente altas desde California hacia el interior del país, señalan los Centros Nacionales de Predicción Ambiental. Entre los estados más afectados por temperaturas extremas recientes están:

California: con avisos de calor excesivo y riesgo elevado de incendios.

con avisos de calor excesivo y riesgo elevado de incendios. Arizona y Nevada, incluyendo áreas como Phoenix y Las Vegas: con valores por encima de 104 °F.

con valores por encima de 104 °F. Partes del noroeste y norte de las Montañas Rocosas (como Montana): donde se han emitido alertas por calor inusual para la época.

donde se han emitido alertas por calor inusual para la época. Zonas del valle de Ohio y el Atlántico medio: también han registrado una ola de calor que impulsa nuevos récords de temperatura.

ESTADOS CON INUNDACIONES

Mientras el oeste se recalienta, otras zonas del centro–norte viven lluvias intensas e inundaciones. En los últimos eventos descritos por el Servicio Meteorológico y autoridades estatales, destacan:

Iowa: con inundaciones catastróficas en el noroeste del estado y condados en emergencia por desbordes de ríos y evacuaciones masivas.

con inundaciones catastróficas en el noroeste del estado y condados en emergencia por desbordes de ríos y evacuaciones masivas. Dakota del Sur: las lluvias fuertes han provocado crecidas y riesgo de inundaciones en varias zonas.

las lluvias fuertes han provocado crecidas y riesgo de inundaciones en varias zonas. Regiones de los Grandes Lagos y el norte del valle del Misisipi: con alta probabilidad de precipitaciones intensas y problemas de acumulación de agua.

ESTADOS CON INCENDIOS FORESTALES

El calor extremo y la sequedad han disparado o agravado incendios forestales, sobre todo en el oeste. Los casos más señalados en los reportes recientes son:

California: donde el calor en el Valle Central complica el combate de incendios como el del condado de Colusa, que ha arrasado miles de hectáreas.

donde el calor en el Valle Central complica el combate de incendios como el del condado de Colusa, que ha arrasado miles de hectáreas. Nuevo México: que mantiene temperaturas elevadas, pero con un patrón monzónico que ha ayudado parcialmente a contener dos grandes incendios activos.

Desde el 1 de enero, casi 2,000 incendios forestales han quemado más de 120,000 acres en Florida. En la imagen, un helicóptero de bomberos del Servicio Forestal de Florida arroja un balde de agua sobre un incendio forestal el 14 de abril de 2026 en Naples, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

MAPA RÁPIDO DEL “TRIPLE IMPACTO”

Aunque no siempre se dan las tres amenazas en el mismo estado al mismo tiempo, el panorama general reciente es:

FENÓMENO ESTADOS DESTACADOS Ola de calor California, Arizona, Nevada, parte de Montana, valle de Ohio y Atlántico medio Inundaciones Iowa, Dakota del Sur, región de los Grandes Lagos y norte del valle del Misisipi Incendios California (ej. condado de Colusa), Nuevo México y otras zonas del oeste

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