Estados Unidos atraviesa una de las semanas más complicadas del verano debido a una intensa ola de calor que afecta a gran parte del país. El fenómeno se extiende desde la costa oeste hasta la costa este e incluso alcanza a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mientras millones de personas permanecen bajo alertas meteorológicas por temperaturas extremas. Entre las ciudades bajo vigilancia se encuentran Los Ángeles, San Diego, Chicago, Dallas y Nueva Orleans.

Los meteorólogos explican que este episodio es consecuencia de un potente sistema de alta presión que se formó en el oeste del país y se ha desplazado gradualmente hacia las regiones central y oriental, favoreciendo condiciones de calor persistente y elevando el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

El calor seguirá aumentando en los próximos días

El pronóstico de N+ Univision indica que las temperaturas continuarán por encima de lo normal durante buena parte de la semana.

En ciudades como Nueva York, Washington D. C. y Raleigh, los valores podrían ubicarse entre 10 y 20 grados por encima del promedio para esta época del año.

La situación será aún más crítica en el suroeste desértico.

A partir del miércoles, ciudades como Las Vegas podrían registrar temperaturas de entre 111 y 115 °F, motivo por el que las autoridades mantienen advertencias por calor extremo e insisten en que la población limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.

Las temperaturas seguirán aumentando durante la semana, con máximas de hasta 115 °F en zonas del suroeste como Las Vegas. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

También aumenta el riesgo de tormentas severas

Mientras el calor domina gran parte del país, otro sistema meteorológico mantiene en alerta al Medio Oeste y sectores del noreste.

Desde el martes, un frente frío avanzará hacia ciudades como Washington D. C., Nueva York y Boston, acompañado de abundante humedad.

Los especialistas advierten que este patrón favorecerá lluvias intensas y posibles inundaciones localizadas, especialmente en zonas del Medio Oeste, Ohio y áreas montañosas de las Montañas Rocosas, incluida la región conocida como las Cuatro Esquinas.

Genevieve y Fausto continúan bajo vigilancia

En el océano Pacífico, los meteorólogos también siguen de cerca la evolución de dos huracanes. Genevieve, que alcanzó la categoría 5, permanece alejado de las costas de México y no representa una amenaza directa para zonas pobladas, aunque continuará generando fuerte oleaje y peligrosas corrientes de resaca en el suroeste mexicano y el sur de la península de Baja California.

Los pronósticos indican que perderá intensidad hacia finales de la semana al desplazarse sobre aguas más frías.

Por su parte, el huracán Fausto continúa al norte de las islas Hawái sin representar peligro para áreas habitadas; no obstante, también provoca oleaje elevado y corrientes de resaca en sectores cercanos.

Ante la presencia simultánea de calor extremo, tormentas y ciclones tropicales, los meteorólogos recomiendan seguir los avisos oficiales y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.