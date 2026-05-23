Millones de personas en Estados Unidos permanecerán bajo alerta climática durante los próximos días debido a la llegada de intensas lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento que afectarán principalmente al centro-sur y al sureste del país. De acuerdo con los meteorólogos, las condiciones meteorológicas podrían complicar desde reuniones familiares y barbacoas hasta viajes por carretera durante el fin de semana largo del Memorial Day. Además de las precipitaciones torrenciales, existe riesgo de inundaciones repentinas, caída de granizo e incluso tornados aislados en algunas regiones. Aunque las lluvias podrían aliviar parcialmente la sequía que golpea al sur del país, los expertos advierten que el peligro por acumulación de agua y tormentas severas seguirá presente hasta finales de mayo.

Según AccuWeather, gran parte del sur de Estados Unidos atraviesa una sequía severa o excepcional, por lo que las lluvias serán beneficiosas en algunas zonas. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones no serán suficientes para eliminar completamente el problema y que todavía se necesitarán semanas de lluvias constantes para recuperar los niveles normales de humedad en los suelos.

Meteorólogos advirtieron que el clima hoy en Estados Unidos podría provocar inundaciones y retrasos en viajes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las zonas más afectadas por lluvias e inundaciones

Los especialistas señalan que el principal riesgo durante los próximos días será el de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y sectores con drenaje deficiente. Algunas regiones podrían acumular entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, mientras que el pronóstico local incluso anticipa hasta 12 pulgadas en puntos aislados.

Estas son las principales zonas bajo vigilancia:

Este de Texas

Luisiana

Sur de Alabama

Noreste de Georgia

Norte de Carolina del Sur

Suroeste de Carolina del Norte

Valle del Misisipi

Partes de Florida, Bahamas y Cuba por posible actividad tropical

Los meteorólogos indicaron que las lluvias más persistentes seguirán golpeando especialmente a Texas y Luisiana, donde ya se han reportado múltiples inundaciones en las últimas horas. Duffus advirtió que las tormentas repetitivas podrían generar acumulaciones peligrosas de agua en carreteras y zonas urbanas.

Riesgo de tormentas severas y tornados en EE.UU.

Además de las fuertes lluvias, algunas tormentas podrían volverse severas y provocar daños por ráfagas de viento de hasta 120 km/h, granizo de gran tamaño e incluso tornados aislados.

Las áreas con mayor amenaza de tormentas severas incluyen:

Georgia

Carolina del Sur

Área metropolitana de Atlanta

Texas

Luisiana

Ohio

Ciudades como Houston y Nueva Orleans también permanecen dentro de la zona de riesgo, luego de varios días consecutivos de tormentas intensas.

Las Grandes Llanuras también estarán en alerta

Durante el resto del fin de semana festivo, el riesgo de tormentas fuertes se desplazará hacia las Grandes Llanuras. Los meteorólogos advirtieron que estados como Nebraska podrían experimentar tormentas peligrosas con granizo y ráfagas severas.

Estados con mayor riesgo en los próximos días:

Nebraska

Dakota del Sur

Zonas cercanas a las autopistas interestatales 29 y 80

El lunes, durante las actividades por el Día de los Caídos, ciudades como Omaha y Sioux Falls podrían registrar tormentas que afectarían eventos al aire libre y generarían retrasos en los viajes.

El clima hoy en Estados Unidos seguirá marcado por fuertes vientos, tormentas eléctricas y riesgo de granizo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El riesgo seguirá hasta finales de mayo en EE.UU.

Los expertos de AccuWeather señalaron que el flujo constante de humedad procedente del Caribe y el Golfo de México continuará alimentando nuevas tormentas durante la próxima semana. Esto mantendrá elevado el riesgo de inundaciones, daños por viento y retrasos en carreteras y aeropuertos, especialmente desde Texas hasta el valle del Misisipi.

Además, los meteorólogos siguen atentos al Atlántico suroeste, cerca de Florida, Bahamas y Cuba, ante la posibilidad de desarrollo tropical justo antes del inicio oficial de la temporada de huracanes.

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