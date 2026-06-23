Si estás pensando en tramitar tu ciudadanía, hay una noticia que podría frenarte, y no precisamente por falta de ganas, sino por el monto que tendrías que pagar. En los últimos días, la administración del presidente Donald Trump ha presentado una propuesta para encarecer el proceso de naturalización, lo que encendería una nueva alerta entre los inmigrantes que ya enfrentan costos elevados y largos tiempos de espera. Este cambio impactaría directamente a quienes planean presentar su solicitud en los próximos meses, pues el trámite dejaría de ser accesible para muchos hogares de bajos recursos que deben elegir entre pagar sus gastos básicos o invertir en la ciudadanía. Aunque todavía se trata de una propuesta y no de una medida definitiva, a continuación te detallamos en qué consiste.

Naturalizarse sería mucho más caro: el plan de Trump para subir el costo de la ciudadanía (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz via CNP) / Aaron Schwartz via CNP / POOL

EL CAMBIO QUE PLANTEA TRUMP PARA TRAMITAR LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE

El cambio propuesto por el gobierno de Trump es un aumento fuerte en la tarifa para solicitar la ciudadanía y la eliminación de descuentos para personas de bajos ingresos. Según el proyecto presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la tarifa del formulario de naturalización (N‑400) subiría en 570 dólares: pasaría de 760 a 1,330 dólares para solicitudes en papel y de 710 a 1,280 dólares para solicitudes electrónicas .

Pero esa no es la única propuesta, también están:

Aumentar en unos 645 dólares la tasa para quienes pidan reconsiderar una denegación de ciudadanía.

Eliminar la mayoría de las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400% del umbral federal de pobreza.

En resumen, el cambio implica que obtener la ciudadanía sería bastante más caro y que, salvo pocas excepciones (como ciertos casos militares), los solicitantes tendrían que pagar el costo completo del trámite sin ayudas ni descuentos.

Ante este escenario, organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que más personas podrían postergar o renunciar a iniciar el proceso, pese a que ya cumplen los requisitos legales para naturalizarse.

¿DESDE CUÁNDO ENTRARÍAN EN VIGOR?

Los cambios no entrarán en vigor de inmediato, pues habrá una fase de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva.

“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios”, se lee en la propuesta.

La iniciativa también incluye subir las tasas para quienes pidan reconsiderar una denegación de ciudadanía, lo que podría disuadir a muchos inmigrantes de apelar o volver a intentarlo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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