El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que sigue activa una alerta de bandera roja por incendios en varias zonas del sur de Estados Unidos, y eso, para quienes viven allí, no es un término menor que se pueda pasar por alto. En la práctica, cuando el NWS habla de “red flag warning”, está avisando que las condiciones están listas para que cualquier chispa —desde una parrillada en el patio, una colilla mal apagada o hasta un cable caído— pueda convertirse en un incendio de rápida propagación, capaz de poner en riesgo viviendas, carreteras y hasta escuelas en cuestión de minutos. Lo que hay detrás de este tipo de alerta es una combinación muy peligrosa y bastante común en esta época en muchos estados con alta población hispana: vientos fuertes, humedad extremadamente baja y temperaturas templadas a cálidas, un cóctel que la propia entidad describe como crítico para amplias áreas de las Altas Llanuras y el sur del país este miércoles 18 y durante el jueves 19 de febrero de 2026, justo cuando muchas familias siguen con su rutina diaria entre el trabajo, la escuela de los niños y las compras de la semana sin imaginar lo rápido que puede cambiar el panorama.

Te lo explico en sencillo y al grano: si el aire está muy seco y el viento sopla con fuerza, cualquier pequeño fuego puede descontrolarse casi de inmediato, sobre todo en zonas con pasto seco o matorrales cerca de casas móviles, granjas o urbanizaciones nuevas en la periferia de las ciudades.

ZONAS DEL SUR CON MAYOR RIESGO DE INCENDIOS

De acuerdo con los reportes oficiales del NWS, las áreas con mayor riesgo se concentran en dos regiones donde vive mucha comunidad hispana y donde es común ver ranchos, trailers y barrios residenciales pegados a zonas de vegetación seca:

Nuevo México

Oeste de Texas

En estas regiones, la advertencia de bandera roja permanece activa debido a vientos persistentes y humedad relativa muy baja, factores que facilitan que el fuego avance con rapidez y se vuelva difícil de controlar, incluso para los equipos de bomberos mejor entrenados. Además, el NWS mantiene una vigilancia de incendios —un paso previo a la advertencia formal— en varias zonas del centro y sur del país, donde las condiciones podrían empeorar en cuestión de horas si cambia la velocidad del viento o sube un poco más la temperatura.

COLORADO BAJO VIGILANCIA DE INCENDIOS

En Colorado, la vigilancia por condiciones favorables para incendios se mantiene desde la mañana hasta la noche del jueves en los siguientes condados, que incluyen tanto áreas rurales como ciudades donde viven muchas familias que suelen hacer actividades al aire libre:

Condado Localidades incluidas Fremont Canon City, Howard, Texas Creek Huérfano Walsenburg Sur de El Paso Fort Carson Pueblo — Oeste de Las Ánimas Trinidad

Las condiciones previstas son claras y preocupantes para los expertos:

Vientos del oeste de 15 a 25 mph

Ráfagas de hasta 40 mph

Humedad relativa mínima entre 11% y 12%

Cuando la humedad cae a esos niveles, la vegetación seca —pastos al costado de la carretera, arbustos cerca de los patios o campos sin riego— se convierte en combustible listo para arder, algo que ya han visto muchas comunidades latinas de Colorado en temporadas recientes de incendios.

NORTE Y OESTE DE TEXAS: HUMEDAD DE HASTA 9%

La oficina del NWS en Fort Worth emitió vigilancia por peligro de incendios para el extremo norte-central de Texas, incluyendo los condados de:

Montague

Cooke

Grayson

Young

Jack

Wise

El pronóstico contempla:

Vientos del oeste-noroeste de 15 a 20 mph

Ráfagas de hasta 35 mph

Humedad relativa tan baja como 10%

En el Panhandle y el sur de las Llanuras, la oficina del NWS en Lubbock mantiene vigilancia para condados como Parmer, Castro, Swisher, Hall, Childress, Lubbock, Dickens y King, zonas donde es habitual ver campos agrícolas y áreas abiertas junto a pequeñas comunidades hispanas que dependen del campo.

En los Panhandles de Texas y Oklahoma, la humedad podría descender hasta 9%, con ráfagas cercanas a 40 mph, cifras que cualquier experto en incendios forestales identifica como altamente críticas. En la práctica, esto significa que actividades cotidianas como prender una fogata, quemar basura, usar maquinaria que genere chispas o incluso estacionar un auto sobre pasto seco pueden desencadenar un incendio difícil de detener.

OKLAHOMA TAMBIÉN EN ALERTA

En Oklahoma, la oficina del NWS en Norman informó que la vigilancia permanece vigente desde la mañana hasta la noche del jueves para amplias zonas del oeste, centro y sur del estado, así como el noroeste de Texas, donde también vive una creciente comunidad latina que trabaja en la construcción, el campo y distintos servicios.

Se esperan temperaturas entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, lo que puede parecer agradable para salir, hacer mandados o ir al parque con la familia, pero con una humedad tan baja y viento constante, el escenario cambia por completo y se vuelve peligroso.

Por su parte, la oficina del NWS en Tulsa mantiene vigilancia para el noreste de Oklahoma y el noroeste de Arkansas, donde se anticipan vientos de 15 a 25 mph que, combinados con vegetación seca, elevan el riesgo de incendios.

Aunque el jueves podría registrar vientos ligeramente más débiles que el miércoles, el pronóstico advierte que las condiciones críticas podrían intensificarse nuevamente hacia el viernes, por lo que las autoridades recomiendan estar muy atentos a nuevas actualizaciones, sobre todo en comunidades rurales y en zonas donde ya se han registrado incendios en años anteriores.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA ESTE JUEVES EN ESTADOS UNIDOS?

Mientras el riesgo de incendios se concentra en las Altas Llanuras del centro y sur, otros sistemas meteorológicos afectan distintas regiones del país, dibujando un mapa muy contrastante para este jueves.

Dos tormentas provenientes del Pacífico seguirán impactando las montañas del oeste de Estados Unidos hasta el jueves, con nevadas intensas en zonas elevadas y ráfagas fuertes que podrían complicar los viajes en carretera, especialmente en áreas donde muchos hispanos trabajan en transporte, delivery o construcción. De cara a la próxima semana, los modelos apuntan a:

Lluvias intensas en el norte de California

Precipitaciones en el valle de Ohio

Nevadas significativas en las Cascadas, la Sierra y el interior del oeste

Vientos fuertes en la costa noroeste, las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras

Lo que estamos viendo es un país dividido en extremos: mientras algunas regiones enfrentan nieve, lluvia fuerte y tormentas, otras lidian con condiciones secas y propicias para incendios, especialmente en estados del sur y el centro donde la comunidad hispana tiene una presencia cada vez mayor.

Si vives en las zonas bajo alerta o vigilancia, lo más prudente es evitar quemas al aire libre, apagar bien cualquier asador o fogata, asegurar cualquier fuente de chispa y seguir de cerca las actualizaciones del National Weather Service y de las autoridades locales, ya sea por sus páginas web, apps, radio en español o canales de noticias. En este tipo de escenarios, unas pocas horas pueden marcar la diferencia entre un día normal y una evacuación de emergencia para tu barrio.