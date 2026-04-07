Millones de residentes en diversas zonas de Estados Unidos recibieron alertas de bandera roja esta semana por parte del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), ¿por qué? la respuesta es que cada vez hay más peligro de incendios forestales, impulsados por el calor inusual, vientos fuertes y baja humedad en varias regiones del país. Para la comunidad hispana e inmigrante, entender qué significa esta alerta y cómo actuar puede marcar la diferencia entre estar a salvo o en riesgo. Hoy te explico los estados que recibieron la advertencia y que están actualmente en riesgo, así como las medidas de precaución que debes adoptar, lo que no puedes hacer en estos episodios y los consejos prácticos que te ayudarán en medio de la incertidumbre.

¿Qué significa la alerta de bandera roja?

La alerta de “Red Flag Warning” es un tipo de advertencia meteorológica que significa que hay un mayor riesgo de que un incendio se inicie y propague rápidamente debido a las temperaturas cálidas, humedad muy baja y vientos más fuertes en lugares con vegetación seca, lo que puede provocar un fuego difícil de controlar.

El NWS usa esta advertencia desde los años 60 para alertar a agencias de manejo de tierras y también a los residentes de un patrón de clima crítico para incendios, ya sea presente o inminente. La advertencia significa que las condiciones peligrosas ya están ocurriendo o lo harán en horas, a diferencia de una “Fire Weather Watch” (vigilancia) que solo indica la posibilidad en los próximos días.

En palabras sencillas: bajo bandera roja, un solo chispazo –como una fogata mal apagada o una colilla de cigarro– puede causar un incendio que se mueve muy rápido, salta carreteras y amenaza casas y vidas.

Dónde hay mayor riesgo esta semana

Se han reportado condiciones críticas de incendios desde el suroeste hasta las Grandes Llanuras y partes del sureste y el Medio Oeste. Entre los estados que han estado recientemente bajo advertencias de bandera roja o riesgo crítico de incendios están:

Texas, Oklahoma y Kansas, con avisos por riesgo extremo de comportamiento del fuego y ráfagas de viento muy fuertes.

Colorado, Nuevo México y Wyoming, donde NWS ha emitido advertencias por combinación de vegetación seca, altas temperaturas y viento.

Nebraska y partes de las Dakotas y Minnesota, en el centro del país, con episodios de condiciones de fuego críticas en jornadas específicas.

La región de los “Four Corners” (esquina suroeste de Colorado, sureste de Utah, noreste de Arizona y noroeste de Nuevo México), identificada por la Cruz Roja como una zona donde el riesgo este año es especialmente alto.

Florida y partes del Atlántico medio, señaladas también por la Cruz Roja por su riesgo elevado bajo condiciones secas.

Hay regiones que hoy están bajo condiciones críticas en Estados Unidos. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

¿Qué deben hacer los residentes de zonas con alerta de bandera roja?

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja a quienes se encuentren en las zonas afectadas que eviten arrojar cerillas o cigarrillos desde los coches, ya que podrían prender fuego a la hierba seca y provocar un incendio forestal difícil de controlar.

Desde Newsweek agregan que si los residentes realizan quemas al aire libre, deben usar un barril con tapa o cubierta metálica, bien sujeta para que el viento no la vuele, y con orificios pequeños de no más de dos centímetros para evitar que escapen brasas y chispas. Nunca deben dejar el fuego desatendido y, al terminar, deben asegurarse de que las brasas se enfríen y el fuego se extinga por completo.

Es importante recordar que las alertas se emiten por condados y regiones específicas, y pueden encenderse o apagarse en cuestión de horas dependiendo del viento y la humedad. La fuente más confiable para saber si tu área está bajo bandera roja hoy es la página local del NWS (weather.gov) o las apps oficiales de emergencia de tu estado.

Millones de residentes de Kansas , Nuevo México , Colorado , Oklahoma y Texas han recibido alertas de bandera roja, lo que indica un mayor riesgo de incendios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo que NO debes hacer en una alerta de bandera roja

No enciendas fogatas, parrillas de carbón ni quemas de basura al aire libre.

Evita usar herramientas que generen chispas (como desbrozadoras metálicas o soldadura) en zonas de pasto seco.

No tires colillas de cigarro desde el carro ni en áreas con vegetación.

Respeta cualquier prohibición local de quema o uso de fuegos artificiales, que suelen intensificarse bajo bandera roja.

Si ves humo o fuego fuera de control, los expertos recomiendan llamar de inmediato al 911 y alejarse siguiendo las rutas indicadas por las autoridades, antes de intentar grabar o acercarte para tomar fotos.

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