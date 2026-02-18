Mientras muchos residentes y turistas se preguntan cuándo llegará realmente la primavera porque están viviendo un contraste claro que trajo primero una racha de aire helado que congeló calles, autos y hasta las rejillas de ventilación del metro en varias zonas del área metropolitana, y luego un repunte térmico poco habitual para esta época del año, hay una nueva preocupación que se une a la llegada de la próxima nevada esta semana reportada por el National Weather Service (NWS) y AccuWeather. Hoy te traigo la información que necesitas conocer sobre la alerta de mala calidad del aire en la ciudad de Nueva York por partícula PM2.5 para este miércoles 18 de febrero. Aquí te explicaré de qué se trata, por qué es riesgoso y las zonas más afectadas para que puedas tomar precauciones si planeas caminar por las avenidas de Manhattan, usar el subway o pasear por Queens, el Bronx o Brooklyn.

Qué está pasando con el aire en Nueva York

La ciudad de Nueva York enfrenta este miércoles 18 de febrero una Alerta de Salud por Calidad del Aire debido a niveles elevados de contaminación por partículas finas, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) pronosticado en nivel Naranja, es decir, entre 101 y 150, categoría “no saludable para grupos sensibles”, algo que también pasó en California durante el mes de enero.

Esto quiere decir que mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han mostrado niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) para población sensible o de riesgo como niños, adultos mayores, personas embarazadas, quienes tienen asma u otras enfermedades respiratorias o cardíacas, así como trabajadores que pasan muchas horas al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional informó de la alerta actualizada sobre la calidad del aire a las 8:58 a. m. del miércoles y estará vigente hasta las 11 p. m.

Por qué hay una alerta de calidad del aire en Nueva York y qué es la partícula PM2.5

La advertencia fue emitida por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYS DEC) y el Departamento de Salud del Estado, que prevén un AQI entre 101 y 150 para este miércoles en la ciudad. El principal problema son las partículas finas conocidas como PM2.5, diminutos fragmentos sólidos o líquidos en el aire que son lo suficientemente pequeños como para penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo.

Estas se acumulan en la ciudad en lugar de dispersarse por condiciones como vientos ligeros y poca mezcla de la atmósfera. Índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros también están asociados a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

Las zonas de Nueva York con mayor nivel de contaminación ambiental

Varias áreas de Nueva York quedaron en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés) luego que EPA hiciera su registro este 18 de febrero para el mapa interactivo de AirNow. La alerta de calidad del aire cubre los cinco condados de la ciudad de Nueva York:

Manhattan (New York County)

Bronx

Brooklyn (Kings)

Queens

Staten Island (Richmond)

Además de los condados vecinos de Westchester y Rockland en el área metropolitana.

Por su parte, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York también emitió un Aviso de Salud sobre la Calidad del Aire para los siguientes condados hasta la medianoche del miércoles:

Nueva York

Bronx

Kings

Queens

Richmond

Westchester

Rockland

Qué significa el nivel Naranja (AQI 101–150)

Cuando el Índice de Calidad del Aire se ubica entre 101 y 150, se clasifica como “no saludable para grupos sensibles” (Level Orange), lo que implica que estos grupos tienen mayor probabilidad de experimentar efectos adversos como tos, dificultad para respirar, irritación de ojos, nariz o garganta y empeoramiento de enfermedades como el asma. Para la población en general, el riesgo es más bajo, pero personas que hagan ejercicio intenso al aire libre o pasen muchas horas expuestas también pueden notar molestias respiratorias.

Las autoridades recuerdan que el AQI es una escala sencilla que traduce diferentes niveles de contaminantes en un número fácil de entender: cuanto más alto el valor, mayor es el riesgo para la salud, por lo que un AQI superior a 100 ya amerita cambios en las actividades diarias para quienes son más vulnerables.

Recomendaciones para residentes y turistas en NYC por mala calidad del aire

Tanto residentes urbanos como quienes viven en suburbios al norte de la ciudad se encuentran bajo las mismas recomendaciones de precaución. Esto también involucra a turistas que llegan por trabajo o turismo.

Reducir el tiempo al aire libre, especialmente si forman parte de los grupos sensibles: niños, adultos mayores de 65 años, personas embarazadas o quienes padecen asma, EPOC, enfermedades del corazón u otros problemas respiratorios. Es recomendable evitar actividades físicas intensas al aire libre como correr, jugar fútbol en parques o realizar trabajos pesados en exteriores durante las horas de peor calidad del aire, optando por moverlas a espacios interiores bien ventilados. Considerar el uso de mascarillas con filtrado de partículas (por ejemplo, N95) si se debe salir al exterior por períodos prolongados. En casa, se sugiere mantener puertas y ventanas cerradas en los periodos de mayor contaminación, usar sistemas de aire acondicionado en modo recirculación si están disponibles y reducir fuentes internas de humo como cigarrillos o velas. Personas con medicamentos de rescate, como inhaladores para el asma, deben tenerlos a mano y seguir el plan de acción indicado por su médico ante cualquier empeoramiento de síntomas. Las autoridades locales invitan a la población a seguir las actualizaciones de Notify NYC, el sistema oficial de alertas de la ciudad, donde se publican en tiempo real los avisos de salud por calidad del aire y otros riesgos ambientales. Plataformas como AirNow, operada en conjunto por agencias federales, estatales y locales, permiten consultar el AQI por código postal o por ciudad, además de mostrar mapas del estado de Nueva York y de todo el país.

Pronóstico de calidad del aire para el jueves 19 en Nueva York

Para el jueves 19 de febrero se espera que la calidad del aire en la ciudad de Nueva York mejore respecto a la alerta de este miércoles, con valores de AQI tendiendo a rangos “Moderate” (amarillo) o incluso “Good” (verde) en varios momentos del día, aunque todavía pueden darse picos horarios de partículas finas PM2.5. Esto significa que el riesgo para la población en general será menor, pero sigue siendo prudente que los grupos sensibles presten atención a los cambios de los niveles en tiempo real y ajusten sus actividades al aire libre si observan un repunte de la contaminación.

