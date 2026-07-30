Cada vez más zonas de Estados Unidos registran temperaturas en aumento, por lo que millones de personas evitan salir a la calle o, si lo hacen, buscan espacios más frescos para proteger su salud y reducir el sofoco. Los servicios meteorológicos advierten que se trata de una ola de calor peligrosa, con valores muy por encima del promedio estacional y noches que apenas ofrecen alivio, lo que eleva el riesgo de deshidratación, golpes de calor y complicaciones en personas vulnerables, como adultos mayores, niños y quienes viven con enfermedades crónicas. Tras la alerta de calor extremo emitida en 66 ciudades, aquí te contamos dónde se esperan termómetros de tres dígitos y hasta cuándo se prolongará este episodio.

La ola de calor no solo dispara las máximas diurnas, también mantiene las temperaturas nocturnas inusualmente altas, reduciendo la capacidad del cuerpo para recuperarse y aumentando el riesgo de complicaciones en poblaciones vulnerables (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE SE ESPERAN TEMPERATURAS DE TRES DÍGITOS EN EE.UU.?

Las temperaturas de tres dígitos se esperan principalmente desde el Pacífico Noroeste hasta Florida, afectando sobre todo zonas del desierto del suroeste y partes del sur y sureste del país. A continuación, detallamos las zonas de acuerdo con el reporte ligado a la alerta de calor extremo en 66 ciudades:

El suroeste: Palm Springs y gran parte del desierto de California; Phoenix y otras áreas de Arizona; zonas de Nevada.

Palm Springs y gran parte del desierto de California; Phoenix y otras áreas de Arizona; zonas de Nevada. El sur y sureste: sectores de Texas y estados del Golfo, incluyendo Miami y otras áreas de Florida, donde los índices de calor también alcanzan valores de tres dígitos.

Ciudad / zona Estado / región Máximas previstas (°F) Detalle Palm Springs California 110–115 °F Varios días consecutivos con termómetros en tres dígitos. Phoenix Arizona 106–112 °F Noches muy cálidas que apenas bajan de los 80 °F. Las Vegas Nevada 110–118 °F Encadena varios días por encima de 110 °F. Death Valley y desierto del sur de California California (zona desértica) 118–120 °F Entre las temperaturas más altas del episodio.

lanacion.com+1 Miami y costa del Golfo Florida y estados del Golfo 95–100 °F Índices de calor que superan con facilidad los 105 °F por la humedad.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ ESTA OLA DE CALOR EXTREMO?

La ola de calor extremo se prolongará durante varios días consecutivos, con tendencia a seguir por encima del promedio durante la primera semana de agosto.

“El verano no da tregua. En el oeste del país, la alerta se extiende desde Montana hasta Texas; en la costa este de Georgia hasta Florida. En Los Ángeles, Phoenix, San Diego, Oklahoma, Dallas, Waco y Houston, el calor durará hasta la primera semana de agosto”, precisó N+ Univision.

Te presentamos en esta tabla, las temperaturas que soportarán algunas ciudades estadounidenses este fin de semana (desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto):

Ciudad Viernes 31 de julio Sábado 1 de agosto Domingo 2 de agosto Palm Springs 115 °F 117 °F 115 °F Phoenix 116 °F 117 °F 114 °F Salt Lake City 102 °F 105 °F 102 °F Las Vegas 113 °F 116 °F 116 °F Fresno 104 °F 106 °F 107 °F

RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR EL CALOR EXTREMO

Hidratación constante

Tomar agua con frecuencia, incluso si no sientes sed.

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, porque pueden favorecer la deshidratación.

Evitar horas de máximo calor

Limitar actividades al aire libre entre el mediodía y las últimas horas de la tarde, cuando el calor y la radiación solar son más fuertes.

Si tienes que trabajar afuera, hacer pausas frecuentes en lugares frescos o con sombra.

Buscar espacios con aire acondicionado

Permanecer en viviendas con aire acondicionado o, si no tienes, acudir a centros públicos (bibliotecas, centros comunitarios, centros comerciales) que funcionan como “cooling centers” durante las alertas de calor.

Mantener cerradas cortinas y persianas en las horas de más sol para evitar que la casa se recaliente.

Vestimenta y cuidado personal

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

Aplicar protector solar y usar gorra o sombrero al salir.

Tomar duchas o baños frescos si te sientes sobrecalentado.

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