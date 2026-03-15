El suroeste de los Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo inicio de semana que traerá un calor intenso y sofocante que podría perjudicar a los habitantes. Es así que las autoridades han emitido alertas ante temperaturas que alcanzarán niveles que superarán el promedio; por esa razón, es importante que estés preparado para este fenómeno climático en caso estés residiendo en esta área del país. En esta nota, sabrás qué regiones se encuentran en mayor riesgo y qué medidas esenciales debes seguir para que estés protegido.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que tres estados del país registrarán valores térmicos inusuales desde este lunes 16 de marzo. Según la agencia, lo preocupante será que estas regiones registrarán “condiciones peligrosamente calurosas”.

Los tres estados que registrarán condiciones peligrosas de calor

CALIFORNIA

Durante el jueves y viernes de la próxima semana, el Valle de Coachella, los desiertos del condado de San Diego y el Paso de San Gorgonio enfrentarán un intenso calor con temperaturas que oscilarán entre los 105 y 110 °F.

De igual manera, las zonas montañosas de los condados de Riverside, San Bernardino y San Diego tendrán que estar preparados para periodo de altas temperaturas, ya que alcanzarán los 95 °F.

También se advierten temperaturas máximas que variarán entre los 103 y 109 °F en el sureste y sur del estado desde el próximo miércoles hasta el domingo, mientras que en sectores del suroeste los termómetros podrían llegar a marcar hasta 104 °F entre el lunes y viernes de la misma semana.

Según el NWS, en ciertas zonas de California los termómetros alcanzarán hasta los 110 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

ARIZONA

Desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 de marzo, diversas áreas del suroeste y centro-sur de Arizona experimentarán un notable incremento térmico, con temperaturas que podrían ascender hasta los 109 °F durante las horas de la tarde.

También se prevén altas temperaturas que alcanzarán los 108 °F en el área metropolitana de Tucson, la Nación Tohono O’odham, el oeste del condado de Pima y el sector centro-sur y sureste del condado de Pinal; este fenómeno se extenderá desde el jueves hasta la noche del domingo de la semana entrante.

Las sectores de Lake Havasu, Fort Mohave y partes del área recreativa nacional de Lake Mead también serán impactadas con estos elevados valores térmicos. Se prevé que los termómetros se eleven hasta los 106 °F.

Ciertas áreas de Arizona también serán impactadas por este calor extremo en este nuevo inicio de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

NEVADA

Desde el miércoles 18 hasta la noche del viernes 20 de marzo, se espera que el termómetro alcance los 106 °F en distintas zonas del Área Recreativa Nacional del Lago Mead, lo que alerta sobre condiciones climáticas de altas temperaturas para los visitantes.

En el valle de Las Vegas y el sur del condado de Clark los valores térmicos alcanzarían valores de entre 95 y 98 °F desde las primeras horas del jueves 19 hasta el cierre del viernes 20 de marzo.

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