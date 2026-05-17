Si resides en algún condado de Nueva York y te preguntabas cómo serán las condiciones climáticas para este nuevo inicio de semana, tendrás que prepararte ante el reciente pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) . Sucede que el estado mencionado podría alcanzar temperaturas récord, con una alta posibilidad de llegar hasta los tres dígitos en la escala Fahrenheit. Para conocer más detalles sobre este aviso, es necesario que leas este artículo.

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La agencia citada especificó que, en los primeros días de la semana entrante, los estados que conforman la región este de Estados Unidos -incluyendo Nueva York- experimentarán un calor intenso , obligando a sus ciudadanos en tomar precauciones.

Carl Erickson, meteorólogo sénior de AccuWeather, advirtió que el panorama climático en el estado cambiará abruptamente, interrumpiendo el ambiente fresco que gozaban los neoyorquinos durante la semana en curso.

“Será impactante porque sucederá de forma repentina. Últimamente, las temperaturas han sido frescas y normalmente rondan los 21 °C (69.8 °F) a mediados de mayo", declaró el especialista.

Según las proyecciones de Accuweather , del lunes 18 al miércoles 20 de mayo se podrían registrar valores térmicos máximos de entre 84 y 95 °F, con potencial de alcanzar los 100 °F, mientras que por las noche el termómetro descendería hasta los 57 °F.

El estado de Nueva York podría alcanzar registros de hasta tres dígitos en la escala Fahrenheit para este inicio de semana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué Nueva York y gran parte del este de EE. UU. presenciará un calor extremo

Ante el pronóstico emitido por el NWS, los habitantes de gran parte de la región este del país tendrán que prepararse ante las condiciones sofocantes que se podrían registrarse en los primeros días de la semana entrante.

¿Por qué? Un reporte del medio New York Post señala que una gran masa de alta presión pasará por la región señalada, el cual actuará como una enorme cubierta que retiene el aire cálido superficial, elimina la formación de nubes o tormentas, y facilita el incremento de temperaturas gracias al sol.

Por consecuente, es altamente posible que los registros térmicos en el periodo señalado supere los dos dígitos.

De cumplirse el pronóstico, los neoyorquinos deberán tomar precauciones para no resultar afectados por el intenso calor. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un frente frío llegaría a fines de la semana entrante en Nueva York

A pesar de la tendencia calurosa, esta será breve debido al pronto regreso de las bajas temperaturas al estado de Nueva York; al respecto, Accuweather detalló que, entre el jueves 21 y el domingo 24, los termómetros descenderían entre los 18 y 21 °C.

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