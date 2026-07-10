La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una importante advertencia dirigida a los conductores de aplicaciones de transporte que operan en la zona fronteriza de El Paso, Texas. La agencia alertó sobre los riesgos legales y de seguridad de aceptar viajes que podrían estar vinculados con organizaciones criminales dedicadas al contrabando de migrantes. En un comunicado, la agencia federal encargada de proteger las fronteras pidió a los conductores extremar las precauciones antes de aceptar un servicio que pueda resultar sospechoso.

De acuerdo con el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, las redes delictivas están utilizando plataformas legítimas de transporte para organizar traslados y reducir la posibilidad de ser detectadas por las autoridades. En muchos casos, las solicitudes de viaje se realizan mediante cuentas de terceros y tienen como punto de recogida zonas aisladas cercanas a la frontera.

¿Qué señales deben identificar los conductores?

CBP pidió a los conductores de aplicaciones mantenerse atentos a determinadas situaciones que podrían indicar que un viaje representa un riesgo. Entre ellas destacan:

Pasajeros con la ropa excesivamente sucia o cubierta de polvo.

o cubierta de polvo. Grupos que intentan superar el límite de ocupantes del vehículo.

del vehículo. Reservas realizadas por una tercera persona que no está presente en el punto de encuentro.

que no está presente en el punto de encuentro. Pasajeros que aparentan estar desorientados, nerviosos o desconocen su ubicación.

Según la agencia, aceptar este tipo de servicios puede derivar en inspecciones en los puntos de control de carreteras e incluso en investigaciones por parte de las autoridades federales.

CBP recordó en El Paso, Texas, la importancia de reportar situaciones inusuales a las autoridades. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

¿Qué recomienda CBP a los conductores?

Cancelar de inmediato cualquier viaje que resulte sospechoso.

cualquier viaje que resulte sospechoso. Alejarse del lugar y dirigirse a una zona segura.

del lugar y dirigirse a una zona segura. Utilizar las funciones de seguridad de la aplicación para registrar el recorrido.

de la aplicación para registrar el recorrido. Reportar la situación a la plataforma de transporte.

la situación a la plataforma de transporte. En caso de emergencia, llamar al 911 .

. Informar cualquier actividad sospechosa a la Patrulla Fronteriza llamando de forma anónima al 1-800-635-2509.

Riesgos legales para quienes acepten viajes sospechosos

La Patrulla Fronteriza recordó que los conductores que acepten solicitudes relacionadas con estas actividades pueden ser detenidos en retenes de carretera mientras las autoridades investigan su posible participación.

Además, la legislación federal contempla cargos por delitos graves para quienes sean encontrados colaborando con redes de contrabando de migrantes, así como el posible decomiso del vehículo utilizado durante la investigación.

CBP pidió en El Paso, Texas, extremar precauciones ante solicitudes de viaje sospechosas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El jefe del Sector El Paso, Jesse D. Muñoz, afirmó que las organizaciones criminales ponen en peligro tanto a los conductores como a los pasajeros al utilizarlos como parte de sus operaciones. También señaló que, cuando estos viajes son interceptados, los conductores pueden enfrentar una detención inmediata y la incautación de sus bienes mientras se determina su nivel de participación.

CBP reiteró que la prioridad debe ser la seguridad de los conductores y recordó que cualquier solicitud de viaje que genere dudas debe ser cancelada y reportada de inmediato a las autoridades y a la plataforma correspondiente.

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