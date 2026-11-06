Si resides en el Medio Oeste de los Estados Unidos, es importante que tomes en cuenta la reciente alerta meteorológica emitida por los especialistas. Ciertas ciudades de la región indicada comenzarán a registrar temperaturas cercanas al punto congelación, obligando a sus habitantes que tomen precauciones desde ahora. En esta nota informativa, te revelaré qué áreas específicas resultarán afectadas y hasta qué fecha se mantendrá activa esta advertencia.

Según Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo, un aproximado de 15 millones de habitantes de la región Medio Oeste ya están experimentando un clima gélido en estos días, lo que obliga a que comiencen a usar ropa abrigadora para evitar sus efectos.

Ante la advertencia, se aconseja que los residentes usen ropa abrigadora. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué ciudades del Medio Oeste están bajo alerta de congelación

Robles señaló en su reporte que son distintas ciudades que han presentado un descenso drástico de temperaturas en estos últimas jornadas, las cuales son Kansas City, Ames, Springfield, St. Louis, Paducah, Cincinnati, Chicago, Lincoln y Campbellsville

Respecto a la ciudad perteneciente a Illinois, esta mañana registró una temperatura de 36 °F; dicho valor está cerca del punto de congelación, el cual puede ocasionar que un residente experimente hipotermia en caso no use ropa abrigadora adecuada.

Se trata de una panorama completamente diferente a lo que registró las regiones de Nueva Inglaterra, Atlántico Medio y parte del sureste de EE. UU. en el presente día, donde las temperaturas oscilaron entre los 58 y 75 °F.

Afortunadamente, la alerta se mantendrá vigente hasta el sábado 7 de noviembre, pues se prevé que las temperaturas se incrementen ligeramente, superando los 50 °F. Para la próxima semana, se dará la bienvenida al otoño en gran parte del país.

En el presente día, Chicago registró una temperatura mínima de 36 °F. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo protegerse del clima gélido

Ante esta advertencia emitida por los especialistas en meteorología, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una serie de recomendaciones para protegerse ante este posible clima gélido:

Vestirse con varias capas si saldrás durante el clima gélido.

Cubre cada parte de la piel para evitar el riesgo de congelación o hipotermia.

Al llegar a casa, cámbiate de ropa inmediatamente si está mojado.

Mantenerse en casa si es necesario.