El frío extremo continúa azotando amplias zonas de Estados Unidos, donde las intensas lluvias, la acumulación de nieve y las gélidas ráfagas de viento han llevado a gran cantidad de ciudadanos a mantenerse bajo alerta. Las autoridades locales han emitido recomendaciones para extremar precauciones y evitar exposiciones prolongadas al aire libre, especialmente en los estados del norte y centro del país, donde las temperaturas han caído por debajo de los niveles habituales para esta época del año. Ahora que el frente polar está llegando a Florida, un promedio de 18 millones de personas permanece bajo alerta meteorológica por el intenso descenso térmico y el riesgo de congelamiento en diversos lugares. Por ello, te contamos qué se sabe hasta ahora sobre la evolución de este fenómeno que mantiene en vilo a todo este estado.

El clima en florida nuevamente será frío, por lo que se debe tomar precauciones (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

ALERTA MÁXIMA EN FLORIDA

Tras desplazarse desde el centro y el norte de EE.UU., el frente polar avanza ahora hacia el sureste del país, una situación que ha llevado a los residentes de Florida a mantenerse en alerta ante los efectos que el clima tendrá en el tránsito y las actividades cotidianas. El transporte ya muestra signos de afectación, pero no será el único sector perjudicado: también la agricultura y la infraestructura podrían sufrir consecuencias por las bajas temperaturas.

La preocupación de los residentes se debe a que este fenómeno llega luego de varios días de relativas condiciones cálidas, por lo que el impacto podría ser mayor, ya que no todos están preparados: viviendas, agricultura y sistemas.

Cabe precisar que las alertas abarcan a millones de residentes, desde Jacksonville y Orlando hasta Fort Myers y otras ciudades del centro y norte del estado, publica Semana.

¿Qué temperaturas soportará Florida?

Según Servicio Meteorológico Nacional (NWS) –que ha emitido advertencias de congelamiento y alertas por frío para las regiones del norte, centro y suroeste de Florida–, los termómetros podrían descender a valores cercanos o incluso inferiores al punto de congelación durante las madrugadas. De hecho, algunas zonas registrarían temperaturas de alrededor de 20 °F (entre -4 °C y -6 °C), aunque la sensación térmica será aún más baja a causa del viento helado.

Para ser más exactos, en el centro del estado se prevé que se registren temperaturas de 30 °F (−1 °C a 4 °C), mientras que en el norte llegaría a los 20 °F.

El sector más vulnerable: la agricultura

Debido a que episodios anteriores de heladas provocaron pérdidas económicas en cultivos de cítricos, caña de azúcar, tomates y fresas en Florida, existe temor de que el nuevo congelamiento genere daños multimillonarios.

Medidas tomar durante alerta de congelación en Florida

Durante una alerta de congelación en Florida, las autoridades recomiendan proteger a las personas, las mascotas, las plantas y las viviendas, especialmente durante la noche y la madrugada, en el que el frío será mayor.

De acuerdo con el sitio web de City of Pinellas Park, cuando se pronostica frío, es importante recordar las “5 P de la seguridad en climas fríos”:

Proteja a las personas: vestir en capas y usar gorro y guantes. Recuerda vigilar a los niños pequeños y a las personas mayores, que son más sensibles al frío.

vestir en capas y usar gorro y guantes. Recuerda vigilar a los niños pequeños y a las personas mayores, que son más sensibles al frío. Proteja a las mascotas: asegúrate de llevar a las mascotas que viven al aire libre al interior o brindarles un refugio cálido donde puedan permanecer.

asegúrate de llevar a las mascotas que viven al aire libre al interior o brindarles un refugio cálido donde puedan permanecer. Proteja las plantas: cubre las plantas sensibles al frío, pues las bajas temperaturas son peligrosas para ellas.

cubre las plantas sensibles al frío, pues las bajas temperaturas son peligrosas para ellas. Proteja las tuberías: cúbrelas y permite que los grifos exteriores goteen lentamente para evitar que se congelen y se rompan.

cúbrelas y permite que los grifos exteriores goteen lentamente para evitar que se congelen y se rompan. Practique la seguridad contra incendios: usa fuentes de calor seguras en interiores. No utilices aparatos que quemen combustible, como parrillas, ya que liberan monóxido de carbono, un gas mortal. Además, asegúrate de usar los calefactores según sus instrucciones y presta atención a las llamas abiertas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!