Recientemente, se ha dado conocer que una red de fraude pretende estafar a los conductores de Texas mediante mensajes de texto que parecen ser enviados por el Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV, por sus siglas en inglés). El propósito de estos malhechores es utilizar la urgencia de supuestas multas impagas para engañar a los habitantes. Ante esta realidad, es importante que aprendas a cómo diferenciar entre un mensaje oficial y una trampa digital. A continuación, quiero enseñarte la señales de alerta y cómo proteger tu identidad y dinero.

Esta alerta surge ante los avisos de decenas conductores de Texas de haber recibido mensajes de texto en sus dispositivos móviles por parte del TxDMV debido a la supuesta existencia de multas de tránsito impagas, infracciones de peaje u otros faltas.

Lo preocupante es que se les exige realizar el pago de estas “sanciones”, ya que, de no hacerlo, podrían enfrentar enjuiciamientos, la suspensión de sus registros del vehículos o la pérdida de privilegios de conducción.

En estos mensajes supuestamente enviados por el TxDMV se les exige el pago de multas de tránsito. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es más, estos mensajes también presentan enlaces que los deriva directamente a un sitio web para que realizan el pago correspondiente; sin embargo, se trataría de la técnica phishing con el propósito de que los delincuentes obtengan información personal y financiera.

Ante esta situación, el propio TxDMV afirmó que no envían mensajes de texto para exigir el pago de multas derivadas a faltas de tránsito. Por esa razón, la agencia ya emitió el aviso para que los conductores del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ sean precavidos.

Este es el mensaje de texto que han reportado decenas de conductores texanos. (Crédito: Texarkana Texas Police Department / Facebook)

Qué hacer si recibes un mensaje de texto sospechoso proveniente del TxDMV

En caso de contar con un vehículo en el estado de Texas, es posible que recibas este mensaje en tu dispositivo móvil. Lo principal es reconocer el contenido del texto: mantiene un lenguaje complejo, varias líneas y, lo más principal, cuenta con un enlace.

Si consideras que dicho SMS posee dichas características, las autoridades recomiendan no hacer clic en el link ni responder los mensajes; es necesario reportarlo ante las autoridades federales, tales como el FBI o la Comisión Federal de Comercio .

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