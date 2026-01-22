Chicago se prepara para enfrentar uno de los periodos más críticos de la temporada, con una amenaza climática que pondrá a prueba la resistencia de sus ciudadanos. Los expertos en meteorología han alertado sobre un descenso drástico de los valores térmicos. Ante la advertencia, surge una gran duda: ¿Desde cuándo se registrará la temperatura más baja en esta zona y qué precauciones tomar ante posibles nevadas? De residir en la ‘Ciudad de los Vientos’, te invito a descubrir el pronóstico detallado y las fechas clave para que te protejas de este fenómeno invernal.

Según Larry Mowry, perteneciente al equipo meteorológico de ABC 7 News , Chicago está bajo una alerta de frío extremo y se han tomado ciertas medidas para cuidar a sus habitantes. Por ejemplo, las Escuelas Públicas de la ciudad , juzgados, edificios gubernamentales y universidades han anunciado cierres generalizados; mientras que el servicio de trenes se reducirá.

El ambiente gélido se hará presente en esta área de Illinois desde la madrugada del viernes 23 de enero. Si bien hoy la temperatura en Chicago estuvo en 41 °F, para mañana el panorama climático será más drástico, ya que el valor térmico será bajo cero.

Desde el viernes 23 de enero, los residentes de Chicago experimentarán este ambiente gélido. (Crédito: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times / AP) / Tyler LaRiviere

El climatólogo citado prevé que durante la jornada del viernes la sensación térmica sería entre -30 a -40 °F, lo que ocasionaría un gran riesgo de sufrir hipotermia y congelación en cuestión de minutos si la piel está expuesta a este clima gélido.

“Es fundamental que usen varias capas de ropa para mantenerse abrigados, pero también secos. Asegúrese de no usar nada muy apretado que obstruya el flujo sanguíneo. Si siente algún tipo de hormigueo o entumecimiento, es fundamental que entre a casa y abríguese bien”, fueron las recomendaciones del Ameer Sharifzadeh, doctor del Hospital Endeavor Health Elmhurst.

Es importante usar ropa abrigadora ante le descenso drástico de temperaturas en la ciudad. (Crédito: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

¿Habrá nieve en Chicago este fin de semana?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) , se prevé una nieve ligera en la ciudad que se haría presente en horas de la tarde del sábado 24 de enero. Las temperaturas gélidas serán determinantes para que existan acumulaciones en superficies frías.

Esta tendencia se mantendrá a primeras horas del domingo, especialmente al sureste de una línea aproximada entre las ciudades de Peru y Waukegan, en Illinois. El NWS indica que en dichas ciudades se registrarán más acumulaciones.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí