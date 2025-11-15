El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta que generará preocupación entre los residentes de las distintas zonas ubicadas en el centro de Carolina del Norte . Según su último reporte, existe un posible riesgo de incendio durante la mañana del próximo domingo 16 de noviembre.

Según lo expuesto por esta agencia, existen condiciones meteorológicas peligrosas que ocasionarían un incendio. Entre los factores preocupantes son las ráfagas frecuentes de vientos y la falta de humedad.

“Se esperan vientos del oeste al noroeste de 15 a 20 mph con ráfagas frecuentes de 25 a 35 mph y ráfagas ocasionales de hasta 40 mph”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los fuertes vientos y la falta de humedad serían factores para la propagación de un incendio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Es más, se prevé una humedad relativa de hasta el 20% con temperaturas entre los 60 y 70°F (entre 16 y 24°C). La alerta estará vigente desde las 11 a.m. hasta las 6 p.m. de este domingo en casi todos los condados situados al centro del mencionado estado.

“Cualquier incendio que se produzca se propagará rápidamente. No se recomienda realizar quemas al aire libre. Extremen las precauciones”, son las recomendaciones que realizan los expertos.

Los condados de Carolina del Norte con riesgo de incendios

Person

Granville

Vance

Warren

Halifax

Orange

Durham

Franklin

Nash

Edgecombe

Wake

Wilson

Las zonas enmarcadas con rosa son los condados que enfrentarían posibles riesgos de incendio. (Crédito NWS)

Consejos clave para prepararse ante un incendio

Según lo expuesto por el portal FEMA, es necesario seguir una serie de pautas. Entre las más importantes son:

Colabora con los departamentos de bomberos locales y promueve costumbres que mantengan tu vivienda segura.

Conoce las rutas de desalojo y ten preparado un kit de suministros

Mantente informado sobre los distintas alertas emitidas.

Protege los documentos importantes, tales como pólizas de seguro, identificación y registros de cuentas bancarias.

Remueve los materiales inflamables.

Utiliza un lugar seguro de almacenamiento para tus alimentos y objetos valiosos.

