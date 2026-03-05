Varias zonas del medio oeste de Estados Unidos amanecieron bajo vigilancia meteorológica debido a un nuevo episodio de lluvias intensas que amenaza con provocar inundaciones localizadas. Las precipitaciones acumuladas en las últimas horas ya han saturado el suelo, lo que aumenta el riesgo de desbordes en áreas vulnerables y carreteras en zonas bajas. Las autoridades meteorológicas advierten que el sistema de tormentas seguirá activo durante gran parte de este jueves, con acumulaciones adicionales que podrían complicar aún más la situación. Ante este panorama, se mantiene la alerta para residentes y conductores, ya que las condiciones podrían empeorar rápidamente en distintos puntos de la región.

Cincinnati bajo advertencias por inundación

La ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, se encuentra entre las zonas más afectadas por este sistema de tormentas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Wilmington, entre 1,5 y 3 pulgadas de lluvia ya han caído en la región, y se esperan entre 1 y 2 pulgadas adicionales durante el transcurso del día.

El pronóstico del tiempo en EE.UU. advierte sobre tormentas y posibles inundaciones en algunas zonas del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Además, los condados de Butler y Warren, en el área metropolitana de Cincinnati, permanecen bajo advertencia de inundación hasta las 8 p.m. del jueves 5 de marzo, con algunas carreteras en zonas bajas ya cerradas debido al agua acumulada. Otros condados cercanos se mantienen bajo vigilancia de inundación hasta la 1 p.m., ya que las lluvias repetidas sobre terrenos saturados elevan el riesgo de inundaciones localizadas, especialmente en áreas con drenaje deficiente.

Pronóstico del tiempo para Cincinnati

El pronóstico para Cincinnati indica que las lluvias y tormentas eléctricas continuarán durante gran parte del jueves.

Jueves: lluvias y tormentas antes de las 5 p.m., con cielo mayormente nublado y temperatura máxima cercana a 68°F . El viento soplará del suroeste entre 6 y 10 mph , con ráfagas de hasta 21 mph . La probabilidad de lluvia es del 100% , con acumulaciones adicionales entre media y tres cuartos de pulgada.

lluvias y tormentas antes de las 5 p.m., con cielo mayormente nublado y temperatura máxima cercana a . El viento soplará del suroeste entre , con ráfagas de hasta . La probabilidad de lluvia es del , con acumulaciones adicionales entre media y tres cuartos de pulgada. Jueves por la noche: continúan las lluvias y tormentas, especialmente antes de las 7 p.m. La temperatura mínima será de 59°F, con probabilidad de precipitación del 70%.

Calor inusual para marzo

Después del paso de la lluvia, el viernes traerá un aumento inusual de temperaturas para principios de marzo en Cincinnati. Se prevé una máxima cercana a 76°F en el Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky, lo que podría acercarse o incluso superar el récord del día, que actualmente es de 74°F.

Las autoridades meteorológicas en EE.UU. recomiendan precaución ante el riesgo de inundaciones por lluvias intensas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Más tormentas en camino

A pesar de la mejora temporal del viernes, los meteorólogos advierten que no será el final del clima inestable. Se esperan nuevas rondas de lluvias y tormentas el sábado y a comienzos de la próxima semana, lo que podría mantener el riesgo de inundaciones en la región antes de la llegada de un frente frío el miércoles.

El pronóstico extendido muestra que el sábado habrá lluvias y tormentas con probabilidad del 100%, mientras que el domingo se espera un breve respiro con cielo mayormente soleado. Sin embargo, para el martes y miércoles la lluvia volverá a dominar el panorama en Cincinnati, manteniendo la vigilancia meteorológica activa en esta parte de EE.UU.

