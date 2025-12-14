En esta semana, Washington D.C. experimentó tormentas e inundaciones históricas a causa de un río atmosférico , ocasionando que miles de residentes sean evacuados. Sin embargo, la alerta aún se mantiene vigente: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé más lluvias para el lunes 15 de diciembre.

Según información de Newsweek , en los últimos días, distintas localidades del mencionado estado han registrado la caída de aproximadamente 19.800 millones de litros de lluvia. Estas fuertes precipitaciones han provocado que los ríos estén peligrosamente crecidos.

Lo sorpresivo fue que el agua de esta inundación llegó hasta la cintura en ciertas localidades: sin embargo, en otras zonas más afectadas, como Sumas, superó los 4.5 metros. La situación ocasionó que los helicópteros de la Guardia Costera realicen operaciones de rescate.

Qué áreas de Washington D.C. serán afectadas por las inundaciones este lunes 15 de diciembre

El NWS precisó que, durante este lunes 15 de diciembre, las zonas aledañas de los siguientes ríos serían posiblemente afectadas por lluvias torrenciales:

Cedar River

La agencia advirtió que las inundaciones a lo largo del río Cedar, que atraviesa el condado de King y afecta a localidades como Landsburg, Aurburn y Renton, se mantendrán hasta la tarde de este domingo. Si bien se espera que el río baje a un nivel seguro (y hasta 1.5 metros para el martes), se recomienda precaución, ya que la carretera SR-169 de Maplewood seguirá siendo una zona afectada por el desborde.

Cowlitz River

Este domingo, el caudal del río Cowlitz está por encima del nivel promedio de inundación, la cual comienza con 25,000 pies cúbico por segundo (cfs), la cual provocó inundaciones desde la presa Mayfield hasta Toledo. La agencia pronosticó que el caudal del río se mantendrá alrededor de los 29,000 cfs hasta la noche del martes 16 de diciembre.

Yakima River

Las comunidades cercanas al río Yakima, en Kiona, aún siguen bajo alerta debido a los altos niveles de aguas registrados. Hasta la tarde de este domingo, el nivel del río alcanzó los 4,8 metros, superando considerablemente el nivel de riesgo de inundación de 4 metros. Aunque se espera que el caudal comience a descender en la mañana del lunes, las autoridades han advertido que el peligro de desbordes se mantiene hasta nuevo aviso.

Skagit River

El nivel de inundación del río Skagit mostró un descenso durante la madrugada del domingo; sin embargo, las proyecciones indican un nuevo repunte que superará los 8,5 metros antes del mediodía del lunes, con una crecida que podría rozar los 10 metros para el martes 16 de diciembre.

Snohomish River

Se espera que el río Snohomish alcance niveles de inundación a partir de la noche del lunes. Los expertos proyectan que su crecida máxima ocurrirá durante la madrugada del martes 16 de diciembre, llegando a los 7,8 metros. Por esta razón, las autoridades han indicado tomar precauciones y evacuar si es posible.

