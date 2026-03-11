Por estos días de marzo, varias zonas de EE.UU. se encuentran bajo alertas de inundación porque una serie de tormentas de primavera está dejando lluvias muy intensas y repetidas sobre suelos ya saturados, sobre todo entre Texas, el valle del Misisipi y el valle del Ohio. Eso se debe a un gran sistema de baja presión y una vaguada en altura que avanzan lentamente y canalizan aire muy húmedo del Golfo de México hacia el centro y el este del país, alimentando tormentas fuertes día tras día. Ante esta situación, millones de ciudadanos se mantienen en alerta; por tal motivo, te damos a conocer cuáles son los estados con peor pronóstico para este jueves 12 de marzo.

Un camión avanza a través de las aguas de la inundación del río Skagit en River Road, Sedro-Woolley, Washington, el 12 de diciembre de 2025 (Foto: Jason Redmond / AFP)

LOS ESTADOS EN ALERTA DE INUNDACIONES ESTE JUEVES 12 DE MARZO

Los riesgos de inundaciones para este jueves 12 de marzo se concentran, sobre todo, en el sur (Texas y parte del valle bajo del Misisipi) y en la franja del valle del Ohio.

Las zonas con peor pronóstico según Weather Prediction Center

Texas (sureste): se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas y tasas de hasta cerca de 2 pulgadas (unos 50 mm) por hora en algunos núcleos, con riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas.

se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas y tasas de hasta cerca de 2 pulgadas (unos 50 mm) por hora en algunos núcleos, con riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas. ​Valle bajo del Misisipi: partes de Luisiana, Misisipi y posiblemente Alabama pueden verse afectadas por líneas de tormentas que avanzan desde Texas. Hay riesgo de lluvias fuertes y encharcamientos rápidos.

partes de Luisiana, Misisipi y posiblemente Alabama pueden verse afectadas por líneas de tormentas que avanzan desde Texas. Hay riesgo de lluvias fuertes y encharcamientos rápidos. ​Valle del Ohio (alta/medio): sectores del sur de Ohio, norte de Virginia Occidental y suroeste de Pensilvania están bajo un “slight risk” (riesgo leve) de lluvias excesivas, con bandas de lluvia que pueden dejar acumulados adicionales de 2–3 pulgadas, favoreciendo inundaciones localizadas.

sectores del sur de Ohio, norte de Virginia Occidental y suroeste de Pensilvania están bajo un “slight risk” (riesgo leve) de lluvias excesivas, con bandas de lluvia que pueden dejar acumulados adicionales de 2–3 pulgadas, favoreciendo inundaciones localizadas. Noroeste (Washington y Oregón): la llegada de un “atmospheric river” mantiene riesgo de varias pulgadas de lluvia sobre las laderas de la costa y Cascadas, con posibilidad de crecidas rápidas y problemas en zonas de montaña.

¿Dónde afectará exactamente en Texas y Ohio?

En Texas, el foco del riesgo está en el corredor de la I-35 y el centro‑sur del estado. En Ohio, en ciudades del corredor de la I‑71 y el sureste del estado.

Texas

Área Austin–San Antonio (I‑35, centro-sur de Texas). El NWS advierte tormentas con lluvia intensa y riesgo de inundaciones.

Región del “Hill Country” al oeste de Austin y San Antonio sufrirá una lluvia fuerte y posible crecida rápida de ríos y arroyos.

Zonas urbanas del sureste de Texas estará bajo tormentas fuertes asociadas al frente frío (incluyendo área metropolitana de Houston/Galveston) con riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas en puntos bajos.

Ohio

Corredor de la I‑71, que incluye grandes ciudades como Columbus y Cleveland, señalado por meteorólogos como zona de tormentas fuertes con riesgo de lluvias intensas e inundaciones localizadas.

Parte del sureste de Ohio (condados cercanos a la frontera con Virginia Occidental), donde el NWS ha mantenido vigilancias por inundaciones por lluvias abundantes.

Un conductor logra atravesar las aguas de la inundación del río Snohomish en Snohomish, Washington, el 11 de diciembre de 2025 (Foto: Jason Redmond / AFP)

INUNDACIONES A CAUSA DE RÍOS

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), hay pronósticos de inundaciones en los ríos de Texas, White Rock Creek cerca de White Rock Creek en Greenville Ave, que podrían afectar a la ciudad de Dallas, publica N+ Univision.

Otros estados que serían afectados por el desborde de ríos son Michigan, Ohio e Indiana, debido a las tormentas eléctricas severas.

