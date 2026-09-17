La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de un popular postre helado sin lácteos vendido en el país, debido a la posible presencia de materiales extraños en su interior. El producto afectado pertenece a la marca So Delicious Dairy Free y podría contener pequeñas piedras u otros objetos duros entre sus inclusiones de anacardo. La medida fue anunciada por Danone USA el 15 de septiembre de 2026 y alcanza únicamente a determinados envases distribuidos en tiendas minoristas de Estados Unidos.

¿Qué helado fue retirado por la FDA en EE.UU.?

El retiro corresponde a So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, un postre helado sin lácteos que se comercializa en envases tipo pinta. Según la FDA, el producto podría contener materiales extraños, específicamente pequeñas piedras y otros objetos duros, dentro de las inclusiones de anacardo.

Danone USA señaló que el problema fue identificado a partir de quejas de consumidores. La compañía está trabajando con establecimientos minoristas para retirar de los estantes los productos afectados.

La FDA de EE.UU. informó que el producto podría contener pequeños objetos duros en su interior. | Crédito: FDA

¿Cómo identificar el producto retirado?

Los consumidores pueden revisar la parte inferior del envase para comprobar si su producto está incluido en el retiro. Estos son los datos proporcionados por la FDA:

Dato Información Producto So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert Presentación Envase tipo pinta SKU 136603 UPC 744473476138 Fecha de consumo preferente 3 de abril de 2028 o anteriores Distribución Tiendas minoristas en Estados Unidos Motivo Posible presencia de pequeñas piedras y otros objetos duros

La FDA precisó que no están afectados otros códigos, sabores o productos de So Delicious Dairy Free por este retiro.

La FDA en EE.UU. recomienda no consumir el helado incluido en el retiro. | Crédito: FDA

¿Qué deben hacer quienes compraron el helado?

La recomendación para los consumidores que tengan un envase que coincida con los datos del retiro es no consumirlo. So Delicious Dairy Free también indica que el producto afectado debe desecharse y que los consumidores pueden comunicarse con su equipo de atención para recibir asistencia.

Para solicitar un cupón de reemplazo o un reembolso, los consumidores pueden llamar a la línea de atención de So Delicious Dairy Free al 1-833-367-8975, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., hora del Este. También pueden enviar una solicitud mediante el formulario de contacto de la compañía.

¿Por qué retiraron el producto?

Danone USA inició el retiro voluntario debido al riesgo de que algunos productos contengan materiales extraños, como pequeñas piedras y otros objetos duros, asociados con las inclusiones de anacardo.

La compañía indicó que ya identificó y corrigió el problema y que trabaja con sus socios minoristas para retirar los productos afectados de los estantes. Los productos que no forman parte del retiro no están afectados por esta medida.

¿Es la primera vez que retiran este helado?

No. La variedad Salted Caramel Cluster también fue objeto de un retiro en diciembre de 2025 por la misma razón relacionada con la posible presencia de materiales extraños.

En el retiro actual, sin embargo, la FDA y la compañía especificaron que ningún otro producto o sabor de So Delicious Dairy Free está incluido.

La FDA publicó el aviso el 15 de septiembre de 2026 como parte de sus alertas de retiros de alimentos. La agencia aclara que estos comunicados incorporan anuncios de las compañías y que la publicación de un retiro no constituye un respaldo de la FDA al producto o a la empresa.